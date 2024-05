Alto contraste

Dona da Volvo lança SUV 1.5 turbo por menos de R$ 70 mil na China

A Geely apresentou na China um SUV compacto com preço bem competitivo na China. Equipado com motor 1.5 turbo sem qualquer eletrificação diferente de outros carros do grupo o “Icon Butterfly” (nome do SUV) estreia com preços a partir de US$ 13,4 mil, cerca de R$ 68 mil chegando ao máximo de US$ 16,1 mil, cerca de R$ 82 mil.



Além de uma redução de preços em relação a linha 2023, o Geely Icon Butterfly traz um pacote de itens de série bem interessante. Como SUV compacto o Icon Butterfly mede 4,35m de comprimento, 1,81m de largura, 1,62m de altura e entre eixos de 2,64m. Entre as cores estão opções alegres como rosa, azul diamante, amarelo entre outras.



A versão topo de linha tem controle de Cruzeiro adaptativo, mitigação de colisão, alerta e manutenção do carro na faixa entre outros como estacionamento automático usando 12 radares. Também em conta com painel de 10,2 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com sistema operacional Geely Galaxy OS que permite suporte e interação instantâneos entre as telas, atualização remota e assistente com inteligência artificial.



O teto solar do Geely Icon Butterfly tem 1,7m2 e vem com uma curiosa cortina que pode ajudar a cobrir objetos do porta malas e proteger o interior do veículo, mas somente na versão topo de linha.



Elétrico? Híbrido? Nada disso. O Geely Icon Butterfly não segue a receita da Volvo ou Polestar, empresas do grupo. Neste novo SUV o motor é o 1.5 turbo a gasolina BHE15-EFZ que desenvolve 178cv e 29kgfm de torque combinado com câmbio automático de dupla embreagem e sete marchas com 0-100km/h em 7,9s.



No entanto, a Geely deve vender o Icon Butterfly apenas no mercado chinês enquanto outros modelos eletrificados são destinados a exportação.





