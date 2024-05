Empresa de carros autônomos ligada ao Google será investigada após 22 acidentes

Alto contraste

Empresa de carros autônomos será investigada após 22 acidentes

A Waymo é uma das principais empresas com carros dos Estados Unidos. Ela pertence ao grupo Alphabet, que tem entre seus donos o Google. Agora, a empresa foi notificada sobre uma investigação pelo órgão de trânsito norte-americano (National Highway Traffic Safety Administration). O motivo? O excesso de acidentes.

Já foram registrados 22 acidentes por falha no sistema de condução autônoma de quinta geração. Todos os registros são do ano passado, mas nos últimos anos a empresa registrou no mínimo 10 acidentes por falhas de detecção de obstáculos.

Segundo o documento do governo, há registros de “colisões com obstáculos estáticos e semi-estáticos, além de objetos como portões, colisões com veículos estacionados e desobediência do sistema ADAS, que deveria ter um controle de segurança”, diz o documento.

Este é mais um recurso contra empresas de táxi ou frotas autônomas dos Estados Unidos. A GM registrou um grande prejuízo no início do ano com o cancelamento do Cruise´s, que também oferecia o mesmo perfil de serviços.

