Entenda porque a polícia italiana apreendeu 134 carros da Fiat em um porto

A polícia italiana um lote de 134 carros do modelo Topolino, um veículo elétrico que foi lançado recentemente pela marca. A razão é a seguinte: uma lei italiana diz que um produto com referência ou alusão à Itália não pode ser comercializado no país.

O motivo é que há uma bandeira da Itália na carroceria do veículo, o que a legislação local proíbe.

Fiat Topolino retorna à Europa como carro urbano e elétrico Fiat Topolino retorna à Europa como carro urbano e elétrico (Fiat/Divulgação)

Esse aplique é comum em veículos como a Fiat Strada, Fastback e Pulse, que trazem o “Fiat Flag” que é uma referência à bandeira tricolor italiana. No entanto, estes carros feitos em Betim não são vendidos na Itália. Caso fossem, certamente seriam proibidos.

Fiat Topolino Fiat Topolino (Fiat Divulgação)

A lei italiana diz que essa prática é enganosa e induz o consumidor ao erro pensando que o produto é produzido no território italiano.

Fiat Topolino - Fato Quotidiano Fiat topolino apreendido na Itália

O veículo em questão, Fiat Topolino, é produzido no Marrocos na mesma fábrica onde é feito um carro com a mesma base elétrica, o Citroën Ami.

Topolino em suas cores de tom pastel, inspiradas nos anos 1960 Topolino em suas cores de tom pastel, inspiradas nos anos 1960

O adorno, que por aqui estreou na Fiat Strada em 2020, não poderá estar estampado na lataria do carrinho.

As autoridades italianas apreenderam 134 unidades do carrinho que desembarcaram no porto de Livorno. A imprensa europeia aponta que a apreensão faz parte de uma pressão do governo italiano contra a Stellantis, que tem expandido a produção de modelos de marcas nacionais fora do país.

A Stellantis admitiu que a polícia apreendeu os veículos e deverá recorrer na justiça. Outros veículos da Alfa Romeo tiveram o mesmo problema. O modelo Junior teve a comercialização proibida no país por ter nome italiano embora seja feito na Romênia.





