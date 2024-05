Alto contraste

Fiat Fastback 2025 já está à venda até R$ 4 mil mais caro

A Fiat já anuncia em seu site oficial a linha é 2025 do Fastback, seu SUV compacto que vem saindo muito bem nas vendas desde o início do ano passado. No entanto, mesmo tendo passado por pequenos reajustes no início do ano agora a linha 2025 exibe preços até R$ 4 mil mais caros em todas as versões. A surpresa é que não houve nenhuma alteração de conteúdo.

A versão de entrada do Fiat Fastback 2025 agora custa R$ 119,9 mil, um aumento de cerca de R$ 2 mil sobre a tabela anterior. Ele vem com câmbio automático CVT e motor 1.0 T200 130cv e 20kgfm, multimídia de 8,4″, sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga de 17″ e saída de ar condicionado para o banco traseiro. Itens como 4 airbags, controle de tração e estabilidade, DRL diurno e freios ABS são de série.

O Fiat Fastback Audace 2025 agora custa R$ 146,4 mil e agrega os mesmos equipamentos já conhecidos como chave presencial, rodas com acabamento de amontado, volante revestido em couro, carregador de celular sem fio, sensor de chuva e espelho espelho eletrocrômico.

Já o Fiat Fastback Impetus agora é anunciado por R$ 156,4 mjl e acrescenta multimídia maior com 10 polegadas, rodas de 18 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro além do traseiro, volante com regulagem de profundidade e rebatimento elétrico dos espelhos além dos bancos revestidos em couro.

O Fiat Fastback 2025 Limited Edition by Abarth é a primeira versão com motor 1.3 turbo T270 de 185cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas. Agora seu preço é de R$ 159,9 mil e traz o estilo do carro que surgiu como versão limitada mas segue em linha até hoje.

Já o modelo esportivo Abarth com o mesmo motor agora custa R$ 162,9 mil com o visual da divisão esportiva. Na precificação do Fastback seus preços já na versão Audace ficam bem próximos aos do Jeep Renegade que segue “ao lado do” compacto da Fiat nas versões seguintes.





