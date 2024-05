Após pressão de sindicatos, Fiat volta atrás e terá 500 híbrido também na nova geração

Alto contraste

Fiat volta atrás e terá 500 híbrido também na nova geração

Em meio às pressões sindicais na Itália pela volta de carros de maior volume dentro da Stellantis, o CEO da companhia, Carlos Tavares, afirmou que a empresa irá lançar novos produtos e terá uma inédita versão do consagrado 500.

Em Mirafiori, a produção do 500e elétrico derrubou o volume de veículos produzidos, o que já levou a duas ondas de férias coletivas por conta de ajustes na produção. Agora, a Fiat torna oficial que irá manter o 500 híbrido em linha com várias novidades na mesma unidade italiana onde são feitos Maserati Ghibli, Quattroporte, GranTurismo e outros modelos.

Inicialmente, o 500 híbrido ficaria em linha por um tempo, pois é feito sobre a antiga base do compacto, enquanto na nova plataforma apenas o elétrico é produzido. Com o anúncio, teremos os dois modelos feitos sobre a plataforma atual. É provável que o motor seja o 1.2 turbo três cilindros associado a um propulsor elétrico no Fiat 500 híbrido que deve ser lançado até o final do ano.

Por aqui, a Fiat vende apenas o 500e elétrico há pouco mais de dois anos, também com volumes baixos de venda em razão do preço. O 500 a combustão foi vendido com sucesso no mercado nacional em várias versões, inicialmente importado da Polônia e depois do México.





