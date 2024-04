Alto contraste

Ford lança Mustang inspirado no modelo de 1964

Ao comemorar os 60 anos do Mustang a Ford tem feito vários eventos especiais para marcar a data. Afinal, hoje, 17 de abril, em 1964, o carro era finalmente revelado ao público. A Ford acaba de anunciar uma edição especial “Mustang 60th Anniversary” que a marca diz ter usado como inspiração o primeiro modelo.

LANÇAMENTO OFICIAL FORD MUSTANG GT: confirmado para o Brasil em 2024 e eu já vi de perto! Veja o vídeo!

Serão ao todo 1965 unidades homenageando o primeiro ano modelo do Mustang. De fato ele foi apresentado em abril de 1964 já como modelo ano seguinte razão pela qual colecionadores chamam os primeiros modelos como 1964 e “1/2″.

A edição limitada de 60º aniversário do Mustang tem como base o modelo GT Premium 2025, com motor V8 5.0 disponível nas versões cupê e conversível, com transmissão manual ou automática, a partir do segundo semestre nos Estados Unidos.

Entre os elementos dos anos 1960 a Ford incorporou uma roda com acabamento em raios na cor cinza com detalhes usinados inspiradas no modelo específico da estreia. Também há emblemas exclusivos de 60º aniversário nos para-lamas e na tampa do porta-malas.

As imagens deste artigo trazem um Mustang 60th Anniversary na cor branco Wimbledon mas também estará disponível nas cores vermelho Race e azul Vapor, com faixas laterais em prata Iconic ou vermelho Vermillion. O interior pode vir nas tonalidades cinza Space, vermelho Carmine ou preto Onyx, com um emblema personalizado e número de série gravado no painel.

Ronco do motor V8 a bordo do novo Ford Mustang: parabéns pelos 60 anos!

“Na criação dessa série especial, observamos atentamente todos os detalhes do Mustang 1965 para capturar a sua sensação, como os emblemas dos para-lamas e as tampas centrais das rodas. Ao mesmo tempo, nos mantivemos fiéis ao Mustang como o carro esportivo moderno que ele é”, diz Stefan Taylor, designer sênior da Ford.

As entregas do Mustang 60th Anniversary começam no segundo semestre nos Estados Unidos e não devem ser vendidas no Brasil.