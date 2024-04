Alto contraste

Mustang 60 anos: como a Ford transformou um compacto barato em um esportivo nos anos 1960

A Ford comemora hoje 60 anos de lançamento do Mustang. Atualmente em sua sétima geração já confirmada para o Brasil, o carro esportivo mais vendido no mundo tem histórias curiosas dos seus primórdios.

Como se sabe, sua primeira plataforma era compartilhada com o carro de entrada da Ford na época, o Falcon. Quem conduziu o projeto do Mustang foi o genial Lee Iacocca, executivo que recebeu de Henry Ford II a missão de fazer um carro esportivo e acessível às massas no início dos anos 1960.

Bob Fria, engenheiro que trabalhou no projeto, em janeiro de 1964, foto divulgada apenas anos depois

Ao invés de fazer uma plataforma do zero, a Ford resolveu usar um projeto já bem estabelecido, o do Falcon, lançado em 1959. Os primeiros estudos iriam para um carro de perfil cupê tal qual o Corvette e o Thunderbird da época mas Lee Iacocca considerava esses carros europeus demais para o gosto norteamericano.

Mustang 60 anos: como a Ford transformou um compacto barato em um esportivo nos anos 1960

Em 1962 surgiram os primeiros conceitos como o Avanti e o Allegro, que chegarama ser seriamente cogitados para ostentar o logotipo do cavalo à frente do carro. Mas a ideia era aprimorar mais com linhas de design que estavam mudando para uma tendência mais “quadrada”.

Gail Wise, primeira compradora do Mustang, ostenta seu carro até hoje

No final de 1963 15 unidades foram produzidas para validação da engenharia. Assim, os primeiros carros de versão final saíram às ruas perto de Dearborn na cidade de Allen Park, onde muitos foram fotogrados já em janeiro de 1964. Bob Fria, um dos responsáveis pelo projeto na época tirou uma foto ao lado do carro mas só a divulgou anos depois no jornal local Vanderbilt Cup Race.

Ford cogitou fazer uma versão perua do Mustang em 1966

Após a validação do projeto, o calendário de lançamento do carro começou bem antes de 17 de abril de 1964. Assim como hoje, as revistas da época divulgavam informações sobre esse novo carro com informações plantadas pela própria Ford na mídia.

Sedã cupê foi o estilo que mais agradou mas sem linhas tão futuristas como essa versão de 1962

No início de março uma coletiva de imprensa foi convocada na sede da Ford em Dearborn, Michigan para que os jornalistas soubessem que em 09 de março a proodução do Mustang havia começado. Era o chassi 5F08F100001 já como modelo de produção final e não pré-série.

Um dos projetos seria o de fazer um cupê dois lugares, também abandonado

Antes de março, cerca de 200 unidades do Mustang sob o código “05C” foram produzidas para oa ajuste de ferramental e detalhes de qualidade entre janeiro e fevereiro daquele ano de 1964. Hoje se sabe que o Mustang mais antigo que existe é o de número 10211, um seis cilindros hard top registrado na Carolina do Norte.

Allegro seria o conceito que daria origem ao Ford Mustang

A história de sucesso do Mustang começa justamente em 17 de abril mas um dia antes as concessionárias já começavam a ficar cheias de clientes que vinham reservar as primeiras unidaes. Efetivamente o primeiro cliente da linha Mustang foi Gail Wise, que pagou US$ 3.400 pela versão mais completa e conversível do Mustang e foi a primeira a receber o carro em uma concessionária de Chicago.

Para comemorar os 60 anos do Mustang a Ford preparou um evento no Brasil realizado no último sábado com a presença do novo presidente Martin Galdeano e mais de 400 proprietários do esportivo. Os carros fizeram um desfile pelo Autódromo de Interlagos e os clientes e fãs puderam acelerar na pista o Mustang Mach 1 e também o Mustang Mach-E. Nos próximos meses a Ford confirmou o lançamento da sétima geração e os detalhes desse carro podem ser vistos neste vídeo ainda no pré-lançamento.