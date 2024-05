Frota dos EUA cresce e envelhece enquanto consumidor reluta elétricos Ampla pesquisa do S&P Global Mobility mostra que entre 2023 e 2024 a frota de veículos cresceu em 2 milhões de unidades

Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos mostra um crescimento e envelhecimento da frota de veículos do país. Uma ampla pesquisa do S&P Global Mobility mostra que entre 2023 e 2024 a frota de veículos cresceu em 2 milhões de unidades e a idade média dos veículos é de 12,6 anos.

Uma análise dos números mostra que para o consumidor os efeitos da pandemia que levaram muita gente a adiar a troca do carro, a escalada dos preços (cerca de 22% em quatro anos, o que é muito para um país de inflação baixa) e a relutância em adotar um carro elétrico estão levando a esse fenômeno.

Isso porque desde 2020 27 milhões de carros de passeio e 26 milhões de picapes e utilitários leves foram escrapeados (destruídos). A pesquisa mostra que o norte-americano segue adotando SUVs e picapes como seus veículos de uso, afirmou Todd Campau, diretor da S&P Global Mobility.

Campus também alertou que a pesquisa com o consumidor mostra relutância em adotar veículos elétricos. Atualmente há 3,2 milhões de carros elétricos registrados nos Estados Unidos. Número ainda ínfimo diante da grandeza da frota. Porém estes carros elétricos estão em média com 3,5 anos de idade o que mostra uma primeira onda de adoção dos carros elétricos que depois deixou uma curva de crescimento.

Ano passado 1 milhão de carros elétricos foram vendidos nos Estados Unidos, bem menos do que esperavam fabricantes como Ford, Chevrolet e Stellantis. Segundo Campau “os fabricantes estão ajustando seu portfólio que continua com a adequação da oferta de veículos em operação no mercado”.





