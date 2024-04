GWM Ora 03 chega à linha 2024 na China pela metade do preço que no Brasil Modelo ficou 20% mais barato em relação à linha 2023

Alto contraste

A+

A-

GWM Ora 03 chega à linha 2024 na China pela metade do preço que no Brasil (Internet/Reprodução)

A GWM apesentou, sem alarde, a linha 2024 do Ora 03. Com mudanças muito pontuais de conteúdo mantendo os mesmos motores e autonomia entre 400 e 500km. Os preços variam entre US$ 14,6 e US$ 18,7 mil, algo em torno de R$ 75 e R$ 95 mil. Em geral, o Ora 03 ficou 20% mais barato em relação à linha 2023. Além disso, é quase metade do preço cobrado pelo mesmo modelo no Brasil.

ORA 03 elétrico com 171cv e MESMO PREÇO DO BYD DOLPHIN: vale a pena? Veja o teste completo. Veja o vídeo!

Entre as novidades o Ora 03 ganhou as cores Ragdoll White (branco) e Smoke Gray (cinza). As dimensões, o perfil de tela e multimídia e acabamento quase não sofreram mudanças.

GWM Ora 03 chega à linha 2024 na China pela metade do preço que no Brasil (Internet/Reprodução)

A versão “Premium” ganha teto solar panorâmico e recursos de assistência à direção nível 2 (L2) que incluem estacionamento autônomo ativado por voz, estacionamento autônomo e até mesmo manobras remotas acionadas pelo celular.

GWM Ora 03 chega à linha 2024 na China pela metade do preço que no Brasil (Internet/Reprodução)

O Ora 03 segue equipado com motor elétrico de 171cv e 25kgfm de torque com autonomia entre 400 e 500km no ciclo chinês CLTC.

Publicidade

GWM Ora 03 chega à linha 2024 na China pela metade do preço que no Brasil (Internet/Reprodução)

Hoje o GWM Ora 03 é vendido na China e também no Reino Unido, Alemanha, Suécia, Tailândia, Austrália, Brasil e México onde só em 2023 foram vendidas 220 mil unidades. Agora a GWM pretende vender o Ora 03 em nada menos que 92 países do Oriente Médio, África, Leste Europeu e Sul da Ásia.