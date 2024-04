Alto contraste

Haval H6 2025 ganha novidades no Brasil mas não terá visual atualizado (GWM/Divulgação)

A GWM do Brasil apresentou algumas novidades para a linha do Haval H6 híbrido que é vendido no país em três versões. Há uma nova nomenclatura para as versões e há uma atualização de software de forma remota (OTA) que os donos de unidades 2024 também poderão adquirir.

A versão de entrada Haval H6 agora recebe também a sigla HEV2 e mantém o preço de R$ 214 mil, a PHEV agora é Haval PHEV34 e custa R$ 279 mil e a opção GT mantém o nome e o preço de R$ 319 mil. A GWM reforça que as três versões contem teto solar de série sem cobrança à parte.

HAVAL H6 HAVAL H6 (Marcos Camargo Jr. 10.03.2023)

Novidades com atualização remota

Por meio de uma atualização via OTA (over rue air) de forma remota o Haval H6 ganha o modelo de condução chamado “Prioridade EV” ou Inteligente, que combina o uso do motor a combustão com o elétrico priorizando a performance. A atualização estará disponível a partir de junho, segundo a GWM.

HAVAL H6

Outra novidade é a regeneração de energia enquanto o ACC (controle de Cruzeiro) está ativado e segundo a GWM os alertas sonoros agora também chegam com volumes menos intensos, além de uma melhor tradução dos comandos do painel digital.

HAVAL H6 marca estreia no Brasil com motor híbrido de 393cv HAVAL H6 marca estreia no Brasil com motor híbrido de 393cv (GWM/Divulgação)

“As alterações na linha 2025 foram todas desenvolvidas baseadas nas sugestões dos nossos clientes, que recebemos por meio das concessionárias, dos canais oficiais de atendimento, redes sociais e, principalmente, pelo nosso app My GWM. Assim como a linha Haval foi desenvolvida exclusivamente para o Brasil, da mecânica ao visual, para se adequar aos hábitos e preferências locais, mais uma vez a GWM coloca o consumidor em primeiro lugar. Aqui, ele está no centro de tudo”, destaca Andre Leite, Diretor de Produto e Marketing da GWM Brasil.

interior do Haval H6 GT interior do Haval H6 GT

Apesar das atualizações o Haval H6 não teve nenhuma mudança visual na linha 2025. Na China a GWM acaba de anunciar um discreto facelift e atualizações na lista de itens de série do Haval o que pelo visto não teremos tão cedo por aqui.

O GWM Haval H6 combina motor 1.5 turbo de 243cv e 54 kgfm de torque no modelo de entrada HEV2 com sistema híbrido puro e bateria de 1,6kwh. Já as versões PHEV34 e GT traz dois motores elétricos que se somam ao 1.5 turbo e chegam a 393 cv e 77,7kgfm combinados com bateria de 34kwh que permite autonomia em modo 100% elétrico e menor consumo de combustível.