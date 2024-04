Hilux terá versão elétrica até o fim de 2025

Alto contraste

Toyota Hilux Revo foi apresentada ainda em 2022 como um modelo conceito Toyota Hilux Revo foi apresentada ainda em 2022 como um modelo conceito (Toyota/Divulgação)

A Toyota está trabalhando em diversas frentes para diversificar sua linha de produtos. A marca está testando veículos híbridos e também lançando modelos elétricos, como é o caso da nova Hilux REVO, que será uma versão elétrica da picape.

O CEO local da Toyota na Tailândia, Noriaki Yamashita, afirmou à agência Reuters que essa versão será lançada até o final do próximo ano.

A Toyota Hilux Revo foi apresentada em 2022 como um modelo conceito. Sendo uma picape elétrica baseada na atual geração da Hilux, especulava-se que um veículo 100% elétrico da linha seria lançado apenas junto com uma nova geração.

Hilux REVO será produzida na Tailândia Hilux REVO será produzida na Tailândia (Toyota/Divulgação)

Parece que os planos mudaram, e a Toyota terá uma versão elétrica da Hilux até o final do próximo ano. A Hilux REVO será produzida na Tailândia, onde há um grande volume e capacidade produtiva para fabricar a linha que lidera em vários mercados, inclusive na Ásia.

(Toyota/Divulgação)

Ainda não temos detalhes sobre a motorização elétrica da Hilux, mas espera-se que essas informações sejam reveladas nos próximos meses. O executivo também afirmou que as primeiras unidades com motor elétrico serão testadas em parques e como veículos de propriedade governamental, para que os testes finais possam ser realizados antes que a versão elétrica seja efetivamente lançada no mercado.