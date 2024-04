Jaecoo revela SUV híbrido plugin que pode vir ao Brasil este ano

Alto contraste

A Jaecoo e a Omoda são marcas do grupo Chery que já anunciaram os primeiros passos no Brasil. As duas marcas que virão sem a chancela do grupo Caoa acabam de mostrar novidaes do Salão de Pequim e uma delas fica bem próximo da expectativa do Brasil.

O já anunciado Jaecoo J7 ganha uma versão híbrida plug-in (PHEV) que na verdade é uma derivação da mecânica do Chery Tansuo 06 e será lançado primeiro na Malásia ainda neste mês e na Europa em junho com grandes chances de vir ao Brasil no fim do ano.

A Chery não divulgou dadods técnicos do Jaecoo J7 mas o Chery Tansuo mede 4,53m de comprimento, 1,89m de largura e 1,68m de altura com 2,67m de entre eixos, medidas que devem ser as mesmas do Jaecoo.

Também no Tansuo a solução é híbrida plug-in com motor 1.6 turbo combinado com dois motores elétricos e tração dianteira ou integral. A potência combinada é de 194cv e 29Nm de torque com aceleração de 0-100km/h em 8s. A autonomia estimada é de 1200km com um tanque de combustível.

Em termos de tecnologia o Jaecoo traz duas telas sendo uma com 10,2 polegadas para o painel de instrumentos e uma central com 14,8 polegadas combinado com sistema autônomo de condução nível 2. Isso inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, alerta de mudança de faixa e de ponto cego.

Quer conhecer o OMODA 5? O R7-Autos Carros já andou com o novo SUV de motor elétrico anunciado para o Brasil

Mais detalhes serao mostrados pela Chery ao longo do evento. Agora, fica a expectativa para o anúncio de quais serão as primeiras concessionárias da Omoda Jaecoo no Brasil para a primeira fase.

A Chery levou um grupo de empresários interessados em abrir pontos de venda no país como uma primeira fase de prospecção e conhecer os produtos novos é parte importante desse processo.

