Jeep Avenger híbrido mostra como serão carros Fiat e Jeep no futuro Modelo híbrido puro chega à Europa e antecipa o que teremos a partir de 2025 no Brasil

A Jeep finalmente está lançando comercialmente na Europa o Avenger 4xe, versão híbrida leve, que dá pistas de como serão alguns carros da Stellantis no Brasil dentro de pouco tempo. O 4Xe é a mesma sigla dos modelos híbridos plug-in como é o caso do Compass que temos importado da Europa. Porém, a sigla do Avenger significa outra solução: o que a Stellantis chama de micro-híbrido.

Jeep Avenger - Jeep Divulgação Jeep lança versão híbrida do Avenger que antecipa motorização que poderemos ter no Brasil

No Avenger o motor é 1.2 turbo de 136cv junto com dois motores elétricos com tração integral, por isso o “4xe”. Essa é uma segunda versão do SUV que foi lançado inicialmente na Europa no fim de 2022 com motor elétrico.

O Suv da Jeep tem apelo para o fora de estrada com para-choques reforçados, grade mais robusta e protetores de radar e de farois em posição elevada.

Visivelmente mais alto o Jeep Avenger 4Xe tem suspensão elevada em 10cm, ângulo de ataque de 22°, ângulo de inclinação de 21° e um ângulo de saída de 35 graus.

O motor 1.2 é um turbo três cilindros como o T200 porém maior e com 136cv combinado com motores de 28cv extras em cada eixo. A potência combinada não foi divulgada nem mesmo o torque e o câmbio é um dupla embreagem de 6 velocidades.

O Avenger 4Xe tem tração integral sob demanda e diversos modos de condução graças ao Select Terrain que propõe os modos Sport, Sand, Mud, Snow e Auto. Até mesmo os pneus mais borrachudos All Terrain 3PMSF são feitos para melhorar a performance fora de estrada do Avenger.

O sistem “micro-híbrido” é na verdade um híbrido puro quando o motor a combustão está sempre ligado aos elétricos mas de bateria pequena o que não permite muita autonomia elétrica mas ajuda a reduzir o consumo de combustível.

Este sistema que a Jeep espera difundir na Europa deverá ser nacionalizado. Inclusive a Stellantis admite que já testa o Avenger no Brasil estudando assim um substituto futuro para o Jeep Renegade que ainda seguirá em linha por alguns anos.





