Jeep Compass 2025: confira os preços e conteúdos das sete versões do SUV médio Além das novas versões Blackhawk e Overland, SUV fica mais barato nos modelos de entrada com motor 1.3 turboflex

Jeep Compass 2025: confira os preços e conteúdos das sete versões do SUV médio

Ao estrear a linha 2025, o veterano Jeep Compass ganhou algumas atualizações importantes. As versões Sport, Longitude e Limited e Serie S ficaram mais equipadas e mais baratas. Os fãs da linha diesel ficaram só com a versão Limited enquanto a Overland e Blackhawk recebem o novo motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina que desenvolve 272cv e 40kgfm de torque com câmbio de nove marchas e tração integral 4X4. Com esse novo motor as duas versões receberam freios com nova bomba de vácuo e discos de 330mm sendo 10% maiores e mais eficientes. Molas e amortecedores também receberam mudanças.

NOVO Jeep Compass Blackhawk 2025: 272cv a mais de 220km/h mas QUAL O PREÇO E OS ITENS DE SÉRIE? Veja o vídeo!

Além do novo motor, as demais versões de entrada ou intermediárias seguem com motor 1.3 turbo de 180/185cv e 27kgfm de torque e há uma opção com motor 2.0 Multijet turbodiesel 4X4 de 170cv e 37kgfm de torque com tração 4X4. Na mecânica, a linha 2025 do Compass não teve nenhuma mudança.

Atualizações no pacote ADAS de segurança

Outra novidade do Compass é a estreia do ADAS nível 2 que foi aprimorado no Brasil pela engenharia da Stellantis. No pacote ADAS há mecaniscmo centralizador do carro na faixa e detector de mãos fora do volante, detector de fadiga, detector de tráfego cruzado e outros itens.

Itens de série no Jeep Compass 2025

A única linha que não mudou é a Sport T270 de entrada por R$ 179,9 mil, redução de R$ 5 mil. Todas as demais tiveram atualizações importantes na lista de itens de série.

A Longitude por exemplo ganha o pacote ADAS nível 2, painel digital de 10 polegadas, rodas novas aro 18 e som Beats. A Longitude já acrescenta o comando de voz Alexa e também Wi-Fi Spot e as rodas são maiores com 19 polegadas. O Série S já tem teto panorâmico e a Limited Diesel tem o mesmo conteúdo com diferencial do motor 2.0 Mutlijet com tração 4X4.

Nas versões topo - Overland e Hurricane - além do motor 2.0 turbo de 272cv há novidades no Compass como o “Performance pages” que mostra uso de potência e força G além do nível do turbocompressor no painel, atualização do Adventure Inteligence “plus”, Alexa “Home to Vehicle” que integra comandos da casa à Alexa incorporada ao veículo, abertura de porta-malas com sensor de presença com acionamento pelos pés (antes era apenas elétrica por botão), bancos elétricos com memória e nas versões Blackhawk um visual diferenciado com apelo esportivo enquanto na Overland o perfil é mais tradicional.

Versões e preços do Jeep Compass linha 2025

Jeep Compass Sport: R$ 179,9 mil

Essa é a versão de entrada do Compass que ganha como novidade apenas o preço reduzido. Ela vem equipada com motor 1.3 turbo de 180/185cv e 27kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas, rodas aro 18, multimídia menor de 8,4 polegadas e vem bem equipada com redução de R$ 5 mil no preço. Veja os itens de série do Compass Sport

* A/C Dualzone

* Apple Carplay e Android Auto sem fio

* Bancos em tecido

* Multimídia de 8,4″

* Faróis Full LED com assinatura em LED

* Lanternas em LED

* Quadro de instrumentos de 7″

* Rodas de liga leve de 18″

* Sensor de chuva e crepuscular

* USB dianteiro e traseiro A+C

Opcionais:

- Bancos em couro

- Teto solar elétrico e panorâmico

- Pacote High Tech – ADAS L2 + painel de 10 polegadas

Jeep Compass Longitude: R$ 196,9 mil

Esta é a versão intermediária que ficou R$ 4.800 mais barata e incorpora o novo painel digital além do pacote de segurança ADAS nível 2. Nesta versão embora mantenha rodas aro 18 oferece o conjunto com novo desenho o que muda o visual do carro. Confira os itens de série adicionais em relação à versão Sport.

* Nova Central Multimidia 10,1″

* Novo Quadro de instrumentos de 10,25″

* Novo pacote ADAS Nível 2:

* Novas rodas de 18″

* Novo sistema de som Premium Beats

* Bancos e volante em couro

Opcionais:

* Teto solar elétrico e panorâmico

* Pacote Night Eagle

Jeep Compass Limited: R$ 216,9 mil flex ou R$ 249,9 mil com motor diesel que acrescentam os seguintes itens

* Novo Adventure Intelligence Plus

* Nova Alexa in-vehicle

* Novas rodas em liga leve de 19″

* 7 airbags

* Banco elétrico para o motorista

* Rebatimento automático dos retrovisores externos

* Retrovisor eletrocrômico

* Teto pintado de preto

* Wireless Charger

Opcional

Teto solar elétrico e panorâmico

Jeep Compass Série S: R$ 236,9 mil

Esta versão ficou mais equipada e o preço foi reduzido em R$ 13 mil. O Compass Série S era o modelo que oferecia pacote ADAS que agora foi incorporado em quase toda a linha do SUV além do característico acabamento em cinza grafite. Também ganha novas rodas, o pacote ADAS atualizado e teto panorâmico de série.

* Novas rodas de 19″

* Detecção de tráfego cruzado traseiro

* Monitoramento de Pontos Cegos

* Park Assist + sensor dianteiro

* Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

* Revestimento interno do teto em preto

* Teto solar panorâmico

Jeep Compass Overland: R$ 269,9 mil

É a primeira versão a oferecer o motor Hurricane 2.0 turbo com acabamento de perfil mais conservador. Traz o sistema Alexa atualizado e um body kit com pintura na cor do carro nas caixas de roda, spoilers e outros detalhes bem como partida retoma e outras comodidades além de um airbag extra.

* 7 airbags

* Adventure Intelligence Plus

* Alexa in-vehicle

* Banco elétrico para o motorista

* Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

* Rebatimento automático dos retrovisores externos

* Remote Start

* Retrovisor eletrocrômico

* Revestimento interno do teto em preto

* Rodas em liga leve de 19″

* Teto pintado de preto

* Wireless Charger

Opcional:

Teto solar elétrico

Jeep Compass Blackhawk 2025 Jeep Compass Blackhawk 2025

Jeep Compass Blackhawk: R$ 279,9 mil

Esta é a nova versão topo de linha que tem design exclusivo inspirado em detalhes na cor preta e mais itens de série.

* Banco elétrico para o passageiro

* Design escurecido

* Detecção de tráfego cruzado traseiro

* Monitoramento de Pontos Cegos

* Park Assist + sensor dianteiro

* Performance Pages

* Porta-malas automático com sensor de presença

* Rodas de 19″ com pinças de freio vermelhas

* Teto solar panorâmico