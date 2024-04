Jeep Compass 2025 ganha duas novas versões equipadas com motor turbo de 272cv SUV líder do segmento agora tem 7 versões com 2 novidades equipadas com motor 50% mais forte que o 1,3 turbo

A Jeep tem dois produtos líderes em seus segmentos. O Compass é o primeiro colocado entre os SUVs médios há anos e o Commander é o modelo de sete lugares mais vendido do país desde que estreou em 2021. Em um primeiro momento, o Compass recebe o motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, com 272 cv e 40 kgfm de torque, acompanhado por um câmbio de nove marchas e tração 4X4. Mas o que mudou exatamente? Quais são as versões e preços da linha 2025?

Jeep Compass Blackhawk 2025 Jeep Compass Blackhawk 2025

Além das mudanças, a Jeep passa a oferecer 5 anos de garantia para seus modelos, que visualmente pouco mudaram com a linha 2025. Há novidades no Compass, como o “Performance Pages”, que mostra o uso de potência e força G, além do nível do turbocompressor no painel, atualização do Adventure Intelligence “plus”, Alexa Home to Vehicle, que integra comandos da casa à Alexa incorporada ao veículo, abertura com sensor de presença com acionamento pelos pés, bancos elétricos com memória e, nas versões Blackhawk, um visual diferenciado.

Jeep Compass Blackhawk 2025 traseira direita do Jeep Compass Blackhawk 2025

Novo pacote ADAS

Outra novidade do Compass é a estreia do ADAS nível 2, que foi aprimorado no Brasil. “Ganha o centralizador do carro na faixa e detector de mãos fora do volante, oferecendo um novo patamar de segurança para o cliente, além de detector de fadiga, detector de tráfego cruzado e outros itens que nosso cliente já conhece. Esse pacote está disponível desde as versões de entrada, o que é mais uma novidade da linha”, diz Márcio Tonani, diretor de Desenvolvimento de Produto do grupo Stellantis.

Jeep Compass ADAS 2025 Jeep Compass ganhou novidades no pacote ADAS nível 2

Compass Blackhawk

O Jeep Compass tem sete versões e ganha duas novidades, entre elas a estreia da versão Blackhawk, que incorpora uma nova grade “dark chrome”, acabamento inferior dos para-choques, revestimento parcial dos bancos em suede, o emblema traseiro em preto, bem como detalhes de acabamento em preto, além do escapamento duplo.

RESUMINDO A NOTÍCIA Maior novidade da gama 2025 do Jeep Compass é a estreia da versão Blackhawk com motor 2.0 turbo

Com apelo mais esportivo, o Compass Blackhawk 2025 ganha rodas de 19 polegadas com acabamento escuro, pneus seal inside com selamento antifuros e pinças de freio vermelhas.

Jeep Compass Blackhawk 2025 Rodas do Jeep Compass Blackhawk 2025

Entre os itens de entretenimento, o Compass Blackhawk tem som Beats com oito alto-falantes.

Motor 2.0 com 50% mais potência

A grande novidade do Compass 2025 é justamente a oferta do motor 2.0 Hurricane 4, que estreou na Rampage, nas versões Overland e Blackhawk. Os 272 cv representam 50% mais potência que a versão 1.3, que segue em linha em várias versões. Em vez do câmbio de seis marchas, o Compass com motor 2.0 passa a contar com o ZF de nove velocidades e tração integral 4X4.

traseira do Jeep Compass Blackhawk 2025 Traseira em detalhes do Jeep Compass Blackhawk 2025

Porém, com esse novo motor, o desempenho do Compass certamente é muito mais satisfatório. O Jeep Compass com motor 2.0 atinge 228 km/h e alcança de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos, sendo o mais rápido do Brasil neste segmento. Para atingir esse desempenho, a Jeep recalibrou a suspensão do Compass e fez a troca da bomba de vácuo, além de instalar freios com discos 10% maiores, com 330 mm na dianteira, resultando em um conjunto de carroceria mais estável e seguro.

detalhes Jeep Blackhawk Jeep Compass Blackhawk 2025

O ângulo de entrada permanece em 21,7º e o de saída em 28,5º, com um ângulo de rampa de 21,2º e uma altura do solo de 19,8 cm.

Garantia ampliada

Agora, toda a linha Jeep nacional inclui 5 anos de garantia, em vez de 3 anos. Além disso, para os modelos Jeep nacionais vendidos em concessionárias, a marca oferece uma garantia de um ano sem limite de quilometragem.

“São quase 250 concessionárias, e essa é uma segurança para o cliente que compra nossos carros, onde ele pode ser atendido em qualquer uma delas”, explica Dercyde Gomes, diretor de Pós-Vendas do Grupo Stellantis.

interior e painel do Jeep Compass Blackhawk 2025 Painel do Jeep Compass Blackhawk 2025

No caso do Compass, a Jeep afirma que sua cesta de peças ficará até 41% mais barata que a dos concorrentes, como Equinox, Corolla Cross, Haval H6, Song Plus e Taos. Quanto ao Commander, a Jeep anuncia que a cesta de peças é até 72% mais econômica que a dos seus concorrentes.

Primeira volta com o Compass Blackhawk: Além do visual mais carregado, a grande surpresa na linha 2025 é mesmo a estreia do motor Hurricane 4, com 272 cv e 40 kgfm de torque, que responde bem “cedo” ao leve toque do acelerador, por volta das 1750 rpm. Com câmbio de nove velocidades, a evolução do carro é rápida e, mesmo ao superar os 120 km/h, há fôlego de sobra no motor a bordo do Compass. Com os novos freios, é possível notar que há mais segurança e menor rolagem da carroceria, também auxiliada pela escolha de pneus mais largos.

O Compass também incorpora novidades que destacam melhor o uso do motor, como o nível de pressão da turbina, força “G” e outros elementos que estrearam em carros da linha Abarth na Fiat. A Jeep chama a novidade de “Performance Pages” e traz itens de comodidade, como memória no banco elétrico, abertura elétrica do porta-malas com acionamento pelo pé, entre outras novidades pontuais, como os comandos de voz Alexa mais aprimorados.

Para quem estava acostumado ao Compass com bom desempenho, agora certamente irá se surpreender a bordo do novo motor. É mais forte, com mais torque, mantendo a tração integral e agora mais equipado para se diferenciar em um ambiente de SUVs médios que tinham a mesma faixa de potência de concorrentes como o Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox, Caoa Chery Tiggo 7, Volkswagen Tiguan e até modelos híbridos como o BYD Song Plus e o Haval H6. Aliás, foi a única coisa que o Compass ficou devendo, que é uma versão híbrida, que tem chance de estrear ainda este ano.





detalhes do Jeep Compass Blackhawk 2025 detalhes das versões Jeep Compass Blackhawk 2025





Jeep Compass Sport com Motor 1.3 T270 Turbo Flex por R$ 179,9 mil

* A/C Dualzone

* Apple Carplay e Android Auto sem fio

* Bancos em tecido

* Multimídia de 8,4″

* Faróis Full LED com assinatura em LED

* Lanternas em LED

* Quadro de instrumentos de 7″

* Rodas de liga leve de 18″

* Sensor de chuva e crepuscular

* USB dianteiro e traseiro A+C





Opcionais:

- Bancos em couro

- Teto solar elétrico e panorâmico

- Pacote High Tech – ADAS L2 + painel de 10 polegadas

Jeep Compass na versão Longitude Flex sai a partir de R$ 166.990 Jeep Compass na versão Longitude Flex sai a partir de R$ 166.990





Jeep Compass Longitude: R$ 196,9 mil

Tem todos os itens da versão Sport e acrescenta

* Nova Central Multimidia 10,1″

* Novo Quadro de instrumentos de 10,25″

* Novo pacote ADAS Nível 2:

* Novas rodas de 18″

* Novo sistema de som Premium Beats

* Bancos e volante em couro





Opcionais:

* Teto solar elétrico e panorâmico

* Pacote Night Eagle

Compass Limited Flex 1.3 COmpass Limited Flex 2025





Jeep Compass Limited: R$ 216,9 mil com motor T270 FLex e R$ 249,9 mil com motor Mutijet turbodiesel 4X4

Acrescenta

* Novo Adventure Intelligence Plus

* Nova Alexa in-vehicle

* Novas rodas em liga leve de 19″

* 7 airbags

* Banco elétrico para o motorista

* Rebatimento automático dos retrovisores externos

* Retrovisor eletrocrômico

* Teto pintado de preto

* Wireless Charger





Opcional

Teto solar elétrico e panorâmico





Jeep Compass versões 2025 Detalhes do Compass 2025

Jeep Compass Série S: R$ 236,9 mil

* Novas rodas de 19″

* Detecção de tráfego cruzado traseiro

* Monitoramento de Pontos Cegos

* Park Assist + sensor dianteiro

* Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

* Revestimento interno do teto em preto

* Teto solar panorâmico

Jeep Compass Overland 2025 Compass Overland branco perolizado

Jeep Compass Overland: R$ 266,9 mil

motor Hurricane 2.0T Gasolina e acrescenta

* 7 airbags

* Adventure Intelligence Plus

* Alexa in-vehicle





* Banco elétrico para o motorista

* Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

* Rebatimento automático dos retrovisores externos

* Remote Start

* Retrovisor eletrocrômico

* Revestimento interno do teto em preto

* Rodas em liga leve de 19″

* Teto pintado de preto

* Wireless Charger





Opcional:

Teto solar elétrico





Jeep Compass Blackhawk: R$ 279,9 mil

Acrescenta

* Banco elétrico para o passageiro

* Design escurecido

* Detecção de tráfego cruzado traseiro

* Monitoramento de Pontos Cegos

* Park Assist + sensor dianteiro

* Performance Pages

* Porta-malas automático com sensor de presença

* Rodas de 19″ com pinças de freio vermelhas

* Teto solar panorâmico