Motorista de Tesla Model 3 consegue desviar de trem no último segundo: veja o vídeo

Um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra um Tesla Model 3 que foi desviado por seu motorista no último segundo antes de bater em trem em alta velocidade. O local do acidente não foi identificado.

Um vídeo viralizou nas redes sociais com as imagens de um Tesla Model 3 que foi desviado por seu motorista no último segundo antes de bater em um trem em movimento. O motorista usava o sistema Full Self Driving (modo autônomo).

O veículo em questão bateu em um obstáculo, teve danos de suspensão, pára-choque e grade mas o motorista não sofreu nenhum ferimento e dispensou cuidados médicos.

Em uma situação de baixa visibilidade, a câmera a bordo registra que o veículo faz a curva a 1 segundo antes de uma colisão iminente com o trem que cruzava a linha férrea. Embora o fabricante do veículo recomende não usar o sistema autônomo em condições adersas como chuva ou neve, as imagens chamaram a atenção.

De acordo com o manual da Tesla a atuação do sistema autônomo deve ter acompanhamento do motorista para uma intervenção se necessário. As autoridades de trânsito tem questionado na justiça o termo “Full self driving” que pode levar motoristas ao erro. O ideal, segundo o órgão, seria dizer que o sistema de controle de cruzeiro adaptativo deve ter “constante supervisão de um humano”.





