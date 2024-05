Navio da BYD desembarca com mais de 5 mil veículos eletrificados em Pernambuco Explorer 1 chega ao porto de Suape para abastecer concessionários da região Nordeste

Navio Explorer 1 BYD Navio da BYD chega à Suape em Pernambuco com 5.000 veículos

O navio BYD Explorer NO.1 atracou no Porto de Suape, em Pernambuco, após viajar 27 dias da China para o Brasil. Ao todos, desembarcaram por aqui 5.459 veículos híbridos e elétricos, que irão atender a região nordeste brasileira.

Precisamente, essa é a segunda viagem do Explorer NO.1 BYD, que desembarcou pela primeira vez no continente americano saindo do porto de Yantai, na província de Shandong, na China.

O navio da BYD tem a capacidade de transportar até 7 mil veículos híbridos e elétricos. No tamanho, o Explorer NO.1 mede 199,9 metros de comprimento.

A BYD teve apenas nos cinco primeiros meses do ano mais de 25,5 mil unidades vendidas, 43% a mais do que todos os emplacamentos de 2023 (17,9 mil).

Ao todo, o Porto de Suape exportou mais de 80 mil veículos em Pernambuco. Além disso, já importou mais de 24 mil unidades de veículos apenas da BYD neste primeiro quadrimestre.

“Nós acreditamos que é possível manter a sustentabilidade e a tecnologia em todas as nossas soluções de mobilidade verde e estamos cada vez mais comprometidos em contribuir para fortalecer a logística internacional ecológica e inteligente. E o Brasil é, sem dúvidas, uma de nossas maiores apostas, em todos os sentidos”, diz Tyler Li, presidente da BYD do Brasil.

