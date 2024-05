Neta chega ao Brasil ainda em 2024 com três modelos eletrificados Startup chinesa já vendeu 400 mil veículos em dez anos e quer estar em 50 países até 2025

A NETA é a mais nova marca chinesa a desembarcar no Brasil. Com dez anos de atuação e sede em Shanghai, além de três fábricas, a Neta pertence ao grupo Hozon e já produziu 400 mil veículos. Na primeira fase de internacionalização, a Neta que já está na Tailândia (onde já tem uma fábrica) e em outros 28 países. A marca chega ao Brasil com uma promessa de lançamento de carros elétricos e híbridos de tecnologia acessível.

Em 2023, na Tailândia, 13 mil veículos foram vendidos, o que rendeu à Neta a segunda colocação no mercado de veículos elétricos com 20% de market share. Além da Tailândia, a Neta está na Malásia, México e agora no Brasil, com meta de chegar a 50 países até o próximo ano.

“A Hozon é uma empresa de veículos de ‘nova energia’ no segmento automotivo com 9.000 funcionários e 3.000 pessoas dedicadas ao desenvolvimento e pesquisa” disse Wilson Sun, vice-presidente de negócios globais da Neta.

O termo “nova energia” é uma tradução livre das empresas chinesas que só produzem veículos eletrificados. “A imagem Neta significa a imagem de um personagem de um menino pequeno com espírito de uma pessoa que ‘nunca desiste’ que traz benefícios para as pessoas enfrentando as dificuldades em uma longa jornada”, diz Sun.

Os carros da Neta são elétricos e “inteligentes” com foco na acessibilidade. A Neta afirma que o custo da energia no Brasil facilita a introdução dos carros elétricos e vê os brasileiros preocupados com a questão ambiental, o que facilita a introdução dos modelos elétricos por aqui.

A Neta anunciou que terá no Brasil um centro de desenvolvimento e também um centro de peças. “A manutenção e uso dos carros elétricos é mais simples e fácil e vamos lançar carros inteligentes e de tecnologia mais avançadas no Brasil”, completou Sun.

Primeiros veículos da Neta no Brasil

O primeiro modelo da Neta é o GT, esportivo de visual arrojado e coeficiente aerodinâmico de 0,21CX. De porte grande com 4,71m de comprimento e 2,77m de entre eixos, tem motores elétricos de 462cv (na China há uma versão de 231cv) com 0-100km/h em 3,7 segundos e baterias de 74,4 kWh que podem render uma autonomia de 580km com uma recarga.

Neta L com motor híbrido também está no radar

Dentro do anúncio de chegada, a Neta confirma o lançamento do Neta L que já teve 30.000 unidades encomendas em um mês de lançamento.

Este SUV híbrido combina motor 1.5 turbo a gasolina combinado com motores elétricos de 231cv que rendem autonomia de 1300 graças a tecnologia EREV (Extended-Range Electric Vehicle) com baterias de 30kwh da CATL.

A Neta cita o rápido crescimento das vendas de veículos eletrificados no Brasil e também na China. Só em 2023 as exportações cresceram 360% em dois anos.

“A maioria dos produtos que temos hoje são globais, desenvolvidos em suas matrizes e feitos para vários países tem o custo dividido entre os países. Porém, estes carros são cada vez mais eletrificados e não devemos ficar para trás, pois as marcas tem metas elevadas de eletrificação”, diz Henrique Sampaio, diretor de marketing e produto da Neta.

Nos próximos dias o R7-Autos Carros irá detalhar os planos da marca Neta e também a linha de produtos.





