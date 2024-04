Omoda 5 híbrido leve estreia no Uruguai antes do Brasil: veja o preço SUV combina propulsor 1.5 turbo de 145 cv com um elétrico de 10 cv

Omoda 5 híbrido leve estreia no Uruguai antes do Brasil: veja o preço (Omoda/Divulgação)

A Omoda vem trilhando seus primeiros passos no Brasil e há uma comissão no Salão de Pequim, na China, com um grupo de empresários que podem ser os primeiros concessionários da marca chinesa por aqui. Enquanto isso no Uruguai, a Omoda acaba de lançar seu primeiro produto. O Omoda 5 com motor híbrido leve.

TESTE COMPLETO COM O OMODA 5 EV: a marca de luxo da Chery chega em BREVE AO BRASIL. Veja o vídeo!

O carro é o mesmo já apresentado no Brasil e combina o propulsor 1.5 turbo (o mesmo compartilhado com os Caoa Chery Tiggo) com 145cv e 25kgfm de torque associado a um câmbio do tipo CVT e um motor elétrico com 10cv adicionais.

Com seu visual arrojado embora de certa forma inspirado em outros carros chineses o Omoda 5 uruguaio tem rodas de 17 polegadas, faróis e lanternas em LED e seu característico visual cupê idêntico ao da versão elétrica que será lançada aqui primeiro com motor de 204cv.

No Uruguai que permite a livre importação de carros (inclusive chineses) sem muitas burocracias o preço é de US$ 33.990 o que equivale a R$ 175,6 mil, preço semelhante ao de um SUv médio de entrada. Essa conversão, no entanto, não indica nada nem mesmo o preço que será praticado no Brasil quando o carro chegar.

A Omoda que viria sob a bandeira da Caoa já havia sondado a imprensa brasileira em 2022 falando em uma operação independente que agora está confirmada. Apesar dos atrasos, a Omoda que vem junto com a marca Jaecoo quer iniciar a comercialização dos seus primeiros veículos ainda este ano.