Ônibus de Londres serão elétricos e a BYD pode ser a fornecedora: entenda o caso

A cidade de Londres está promovendo mais uma renovação na sua frota de ônibus de dois andares de cor vermelha. Os veículos atuais New Routemaster da fabricante Wrightbus com motor Volvo e tração híbrida serão substituídos gradativamente por modelos elétricos. E a BYD já se apresentou como possível fornecedora dos clássicos ônibus londrinos.



Para isso a BYD apresentou o BD11 com bateria de 532kwh capaz de rodar mais de 640km por carga, o que é bem mais do que um ônibus desse precisa circular por dia em Londres. As baterias tem tecnologia LFP do tipo BLADE feita em camadas produzidas em módulos que permitem substituição parcial e tem durabilidade que pode chegar a 20 anos. Segundo a BYD o consumo de energia do ônibus é de 1,4kwh por quilômetro rodado.



O preço é estimado em 100 mil libras, cerca de R$ 675 mil, enquanto o valor de um ônibus feito no Reino Unido é estimado em cerca de cerca de 400 mil libras, cerca de R$ 2,5 milhões. A Go-Ahead Group, operadora de ônibus para a Transport for London (TfL) ficará com a gestão dos veículos escolhidos para o transporte.



Frotas de veículos

Atualmente a frota Londrina é composta por 8.643 veículos sendo 3.835 híbridos, 950 já são elétricos e 20 são movidos a hidrogênio que percorrem 675 linhas. Mais de 3 milhões de pessoas usam os ônibus em Londres por dia em um total de 5 milhões de viagem.



Mas São Paulo tem números bem mais relevantes. Por aqui a frota é de 11.828 veículos que transportam 8,4 milhões de passageiros por dia, bem mais que os veículos britânicos. Porém, na capital paulista a substituição da frota ainda é lenta. Se atingir a meta, a capital terá 2.600 novos veículos elétricos até o final deste ano o que será menos de 25% da frota total.





