Polo Rock in Rio: veja tudo sobre nova série especial e preço Versão tem acabamento com adesivos alusivos ao festival e som com multimídia VolksPlay de 10 polegadas

A Volkswagen tem uma longa parceria com o festival de música Rock in Rio. Agora a marca confirma que para essa edição terá o Polo - carro mais vendido do país - em uma série especial que é baseada na versão de entrada Track.

Polo Rock in Rio (VW Divulgação) Polo Rock in Rio com detalhes de acabamento exclusivo em alusão ao festival

O carro ainda não figura no site da Volkswagen e recebemos o material de um concessionário. Nossa fonte informa que a versão especial estará à venda por R$ 92,9 mil, cerca de R$ 3 mil a mais que o Polo Track “normal”.

Entra em cena o Polo Rock in Rio que traz alguns itens de série como multimídia Volksplay de 10 polegadas, seis falantes, adesivos em preto alusivos ao festival de música e a cor Vermelho Sunset que no entanto custa R$ 1.650 a mais. As cores branca e cinza também estão disponíveis.

Na motorização o Polo tem o conhecido motor MPI 3 cilindros aspirado de 77/84cv e torque de até 10,3kgfm de torque com câmbio manual de cinco velocidades.

Veja aqui mais detalhes do teste com o Polo Track, versão que oferece a base para a série especial Rock in Rio 2024.









