Porsche apresenta seu primeiro 911 eletrificado “T-Hybrid”

A Porsche apresentou na Europa o 911 em sua primeira versão eletrificada da história. O 911 T-Hybrid estreia ainda este ano como um GTS mais potente que traz consigo atualizações visuais além do lançamento deste novo motor.

Porsche 911 2025 (Porsche Divulgação) Porsche 911 GTS ganha turbo elétrico em seu primeiro conjunto híbrido da história

O Brasil também terá o Carrera e Carrera GTS “T-Hybrid” com tração traseira e carroceria cupê ou conversível que chegarão só em 2025. Em breve a Porsche do Brasil deverá comunicar o período de pré-venda.

Globalmente a Porsche tem grandes expectativas para o 911 híbrido. Ele recebe uma revisão completa de visual para melhorar sua aerodinâmica, tecnologias inéditas de iluminação como o farol LED Matrix de nova geração que alcança 600 metros, aletas de ventilação dianteira entre outros novos elementos.

A Porsche se esforçou ao máximo para comunicar um carro verdadeiramente esportivo e com ainda mais desempenho do que as versões a combustão. Há rodas com aro entre 19 e 20 na dianteira e até 21 na traseira sem falar no interior com várias novidades.

Além do novo motor há sistema Porsche Driver Experience com controles de largada, além dos úteis assistentes à condução do carro, painel digital com duas telas (uma delas curva) com elementos oriundos dos modelos clássicos em seus grafismos. A multimídia tem 10.9 polegadas enquanto o painel em si tem 12,6 polegadas.

Motor “T-Hybrid”

O motor do 911 T-Hybrid combina um 3,6 litros boxter em posição tradicional para delírio dos puristas e um turbocompressor elétrico que traz 15cv extras e um motor adicional elétrico de imã permanente (usado na linha Volkswagen e Audi) com transmissão de dupla embreagem e oito marchas. Além disso a linha eletrificada conta com um novo sistema de ajuste de chassi automaticamente conforme o piso e modos de condução.

O motor elétrico reforça a combustão com 56cv e 15kgfm de torque combinado acrescenta mais força para o 3,6 litros a gasolina somando 541cv e 62kgfm de torque. No total, 485cv são fornecidos pelo motor a gasolina o que ajuda o Porsche 911 T-Hybrid a alcançar 100km/h em 3 segundos e superar os 310km/h

Já no 911 Carrera o motor é um 3,0 litros turbo não eletrificado com 394cv e 45,9kgfm de torque com 0-100km/h em 4s e quando acionado o modo Sport Chrono - se disponível - fica ainda mais rápido cumprindo a aceleração em 3,9s. A velocidade máxima é de 294km/h.

