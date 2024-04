Porsche Cayenne ganha inédita versão GTS com motor V8 Surpresa é que o motor do GTS 2025 é um V8 mais potente que o anterior com 507cv

Alto contraste

A+

A-

Porsche Cayenne (Porsche/Divulgação)

A Porsche vem mostrando novidades para a linha do SUV Cayenne aos poucos. A linha 2024 chegou no fim do ano passado e agora como parte da linha 2025 na Europa estreia a versão GTS que chega nos próximos meses.

ANDEI NO CARRO DA PORSCHE MAIS BARATO DO BRASIL: Porsche 718 Cayman T 2022 - detalhes e preço

A surpresa é que o motor do GTS 2025 é um V8 mais potente que o anterior com 507cv graças ao motor 4,0 litros que também teve torque atualizado para 67,3kgfm acoplado a um câmbio Tiptronic de oito velocidades que promete trocas de marcha instantâneas nos modos esportivos de condução. Essa versão fica abaixo da Turbo GT que o R7-Autos Carros está avaliando nesta semana e que em breve irá trazer avaliação completa.

Porsche Cayenne ganha inédita versão GTS com motor V8 (Porsche/Divulgação)

Nos números a versão GTS faz 0-100km/h em 4,4s com velocidade máxima de 275km/h com tração integral Porsche Traction Management, sistema de vetorização de torque específico com controle de chassi e suspensão pneumática com controle de nível de altura.

Porsche Cayenne ganha inédita versão GTS com motor V8 (Porsche/Divulgação)

Seguindo a atualização da linha 2024 o interior do Cayenne está mais orientado para a linha Taycan com novos revestimentos, reforço no acabamento, três telas tendo a terceira orientada ao passageiro do banco da frente sem falar no visual. O Porsche Cayenne GTS tem inscrição nas laterais, pinças de freio vermelhas, arcos e molduras de roda em preto brilhante sempre com pacote Sport Design.

Publicidade

Porsche Cayenne ganha inédita versão GTS com motor V8 (Porsche/Divulgação)

A estreia no mercado europeu ocorre nos próximos meses ainda sem uma data precisa. O Brasil deve receber algumas unidades em breve.