Alto contraste

A+

A-

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

O Porsche Cayenne é um carro importante para a trajetória da casa de Stuttgart. Lançado há 24 anos o Cayenne agora tem diversas versões incluindo as híbridas mas mantém no amplo portfólio versões para puristas como a Turbo GT.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Além do visual renovado e atualizado com nova grade, radar, identidade luminosa e detalhes estéticos o Cayenne Turbo GT 2024 vem equipado com motor V8 biturbo 4.0 com 659 cv e 86 kgfm de torque.

PORSCHE CAYENNE TURBO GT 2024: pela primeira vez no SUV de R$ 1,3 milhão. Veja Vídeo!

O conjunto motriz é combinado com transmissão automática de oito velocidades e tração integral permanente para uma performance aprimorada. E tudo isso sem eletrificação, apenas o V8 puro com tração integral.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Porsche/Divulgação)

A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,2 segundos e a velocidade máxima é de 305 km/h. E tudo isso com um sistema de gerenciamento dinâmico que oferece os modos esportivos de condução (o Sport Plus é um “detalhe a mais”), controle de altura da suspensão, níveis diferentes de restrição de escapamento e leitura do terreno por meio dos amortecedores.

Publicidade

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Por fora, além do corpo atlético de SUV, o Cayenne Turbo GT tem o aerofólio retrátil, as rodas aro 22 com pinças de freio em carbono cerâmica na cor amarela e ausência do teto solar por conta do uso de fibra de carbono para alívio de peso.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Porsche/Divulgação)

Por dentro o Turbo GT não esconde também sua herança esportiva com tecnologia inspirada no Taycan. Há duas telas digitais sendo uma multimídia, o painel e uma terceira para o passageiro que na unidade emprestada pela Porsche estava desativada graças à resolução do Contran número 242.

Publicidade

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Há uso amplo de camurça, couro e metal além de plástico de qualidade impecável que transmite solidez e esportividade nos detalhes. Bem equipado e espaçoso, o Cayenne entrega uma posição de pilotagem alta que não engana o motorista quanto às suas dimensões. Mas basta acionar o motor por meio do tradicional botão à esquerda do painel para sentir o ronco borbulhante (e ajustável) do duplo escapamento.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Basta começar a acelerar o bólido para sentir que o ambiente urbano não é feito para o Cayenne Turbo GT. Há uma transmissão direta de qualquer imperfeição do solo para o conjunto de suspensão onde o carro pede uma aceleração mais profunda.

Publicidade

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

E basta acionar o acelerador para sentir o quanto o Cayenne GT faz curvas, acelera e freio de maneira impecável. A suspensão a ar adaptativa se adapta ao estilo do motorista ficando clara a diferença de cada modo de condução.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Ainda que seja esportivo o Cayenne não deixa ninguém sem espaço por dentro e ainda brinda os ocupantes com som Burmester e ar condicionado de quatro zonas.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Em termos de segurança o Cayenne traz todo o conjunto de sistema de auxílio à condução com alerta e frenagem automática, alerta de ponto cego e centralização do carro na faixa com toque no volante e som (personalizável pela multimídia), experiências de pilotagem completas com cronometragem e modo pista entre outros recursos.

Porsche Cayenne Turbo GT: esportividade para puristas por R$ 1,3 milhão (Marcos Camargo Jr. )

Obviamente um Porsche Cayenne Turbo GT com 659cv e seu peso não será econômico. A média ao longo do nosso teste ficou em 5,7km/l mas no computador de bordo na estrada ele chegou a marca 8km/l. Coisas da vida. Não se pode ter tudo embora a bordo do Cayenne se tenha SUV e carro esportivo no mesmo pacote para um público restrito apto a pagar R$ 1,3 milhão (o preço pode variar bastante) pelo esportivo em pele de carro familiar.

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share

Itens de série do Porsche Cayenne Turbo GT 2024

Tela curvada de 12,6 polegadas

Sistema de Gerenciamento de Comunicação da Porsche (PCM)

Suporte para smartphone com função de carregamento sem fio (capacidade de até 15W)

Conectividade para smartphone (Compatível com Apple CarPlay)

Portas USB-C para carregamento rápido

Assentos esportivos dianteiros ajustáveis eletronicamente em 8 posições, com encostos de cabeça integrados

Assento traseiro com design esportivo

Aquecimento nos assentos, tanto dianteiros quanto traseiros

Três entradas de energia de 12 V

Sistema de partida sem chave e fechadura central com controle remoto

Volante esportivo GT aquecido, acabamento em Race-Tex, detalhe amarelo Racing Yellow às 12 horas e costuras em cor contrastante

Alavanca de câmbio com acabamento em Race-Tex

Tacômetro central em Silver Grey, com ponteiro em Racing Yellow e inscrição “turbo GT”

Revestimento de teto em Race-Tex

Airbags laterais frontais

Pedais em aço inoxidável

Protetores de soleira de porta em carbono iluminados

Compartimento de bagagem com cobertura fixa

Controle de clima automático de quatro zonas