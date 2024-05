Renault começa a enviar nova geração do Kangoo para o Brasil Novidade vem apenas na versão furgão para brigar com Fiorino e Partner Rapid

A Renault confirmou hoje que a nova geração do Kangoo a combustão já começou a ser enviada ao Brasil. Somente a versão furgão será comercializada país equipada com motor 1.6SCe flex. O motor é um velho conhecido dos brasileiros pois sua variação equipa as versões de entrada do Duster, da picape Oroch e também do Stepway.

No mercado brasileiro o Renault Kangoo irá brigar por espaço com o veterano Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid que é o mesmo projeto. Por aqui deve manter o motor 1.6 que é um quatro cilindros na faixa de 114cv e 15kgfm de torque. Na Argentina o Kangoo também é vendido com motor diesel 1.5 de 89cv. Por aqui até o momento só é vendido o Kangoo E-Tech que é um modelo elétrico.

“A Renault iniciou a exportação das unidades do Kangoo 1.6 SCe Flex, que serão comercializadas no Brasil em breve. As primeiras unidades produzidas na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina chegam ao Brasil neste mês. O Kangoo trará a maior capacidade de carga do segmento de furgões compactos, a maior potência e terá toda a versatilidade da exclusiva porta lateral deslizante”, disse a marca em um comunicado.