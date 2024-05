Song Plus 2025 tem o dobro da autonomia elétrica e está R$ 10 mil mais caro

Alto contraste

Song Plus é um dos modelos mais vendidos da marca Song Plus é um dos modelos mais vendidos da marca (Felipe Salomão 19.07.2023)

A BYD acaba de comunicar a chegada da linha 2025 do SUV híbrido Song Plus DM-I. Mantendo o mesmo visual as mudanças estão na maior autonomia elétrica, multimídia com tela maior e um aumento de preço de R$ 10 mil, sendo agora comercializado por R$ 239,9 mil.

Agora a linha 2025 tem bateria de 18,3kwh que amplia a autonomia elétrica do Song Plus DM-I de 50 para 105km. Outra mudança é a multimídia central giratória agora de 15,6 polegadas, abertura do carro via cartão NFC e utilização da ferramenta NFC também via celular, além do retrovisor traseiro passar a ser fotocrômico.

Song Plus DMi combina dois motores que somam 235cv e 40kgfm de torque Song Plus DMi combina dois motores que somam 235cv e 40kgfm de torque

Com a mudança a autonomia do híbrido da BYD passa para 1.200km com um tanque de gasolina. O Song Plus é líder de vendas entre os carros híbridos plug-in do mercado e o vice líder no ranking geral de modelos híbridos que tem o Toyota Corolla Cross na primeira posição.

Montadora também vende o híbrido plug-in Song Plus no Brasil Montadora também vende o híbrido plug-in Song Plus no Brasil

Valorização na recompra

A BYD também anunciou uma política de valorização do Song Plus DM-I seminovo para quem deseja comprar a nova versão. A concessionária BYD vai pagar 90% do valor da FIPE para quem deseja adquirir a versão 2025 do Song Plus. A ação é válida até 31 de maio. Além da garantia que agora é de seis anos a bateria terá cobertura de oito anos agora sem limite de quilometragem. O novo BYD Song Plus DM-i chega por R$ 239.800,00, nas cores Time Grey (cinza), Snow White (branco), Delan Black (preto) e Dome Blue (azul).