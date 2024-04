Alto contraste

SUV da Alfa Romeo Milano vai mudar de nome para evitar multa: entenda

Após uma grande polêmica a Alfa Romeo decidiu trocar o nome do seu mais novo produto. O Alfa Romeo Milano agora será “Júnior” e tudo isso por conta de uma lei italiana de 2003. Ela proíbe produtos desenvolvidos na Itália que tenham a sonoridade da língua mas que eventualmente sejam feitos fora do país.

COLEÇÃO INCRÍVEL DE FIAT E ALFA ROMEO - garagem secreta descoberta! É a Confraria 2300. Veja o vídeo!

Tudo isso porque o SUV apresentado na última semana foi anunciado com uma produção concentrada na Polônia o que gerou indagações do governo italiano quanto ao comprimento dessa lei. A Stellantis chegou a dizer que o custo de produção na Italia subiria o preço do carro em 10 mil euros, cerca de R$ 55 mil, em relação ao preço idealizado para o Milano.

O Milano, agora rebatizado como Junior, é um SUV compacto feito sobre a plataforma eCMP, a mesma usada pelo Jeep Avenger e até mesmo do Citroën e-C3 com alguns aprimoramentos técnicos e design arrojado. Seu perfil mais alto, o “cuore” vazado e destacado na frente com linhas de cintura bem elevadas até a lanterna mostram o bom trabalho do designer Alejandro Mesonero-Romanos.

A Stellantis disse em uma nota que discorda da posição do governo italiano mas ao mesmo tempo decidiu fazer a mudança para um nome já usado no Giulia GT 1300 de 1966.

“Em 26 de setembro de 1966, o GT 1300 Junior foi apresentado em Blocco, que, renunciando ao nome Giulia, foi o progenitor de uma nova geração de Alfa Romeos. O Junior também seria identificado com as versões similares da linha Spider”, disse a empresa.

Alfa Romeo Milano é revelado com motor elétrico na Europa e design surpreende

O motor elétrico terá verões com 156cv ou 240cv a depender da versão com bateria de 54kwh o que rende uma autonomia próxima dos 340km. Também terá opção de motor 1.2 turbo associado a um propulsor elétrico. O lançamento deve ser feito nos próximos meses e a produção ficará mesmo concentrada na Polônia.