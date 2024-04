Alto contraste

Alfa Romeo Milano é revelado com motor elétrico na Europa e design surpreende

Depois de uma fase de reestruturação a Alfa Romeo sob a bandeira da Stellantis acaba de divulgar as imagens finais do SUV compacto Milano.

Trata-se de um SUV compacto feito sobre a plataforma eCMP, a mesma do Jeep Avenger e até mesmo do Citroën e-C3 com alguns aprimoramentos técnicos e design arrojado. Seu perfil mais alto, o “cuore” vazado e destacado na frente com linhas de cintura bem elevadas até a lanterna mostram o bom trabalho do designer Alejandro Mesonero-Romanos.

O trabalho foi inspirado na Giulia TZ dos anos 1960 mas com um perfil “bojudo” de carroceria embora o carro seja de fato compacto com 4,10m de comprimento e 1,50m de altura. Entre as novas soluções estão as luzes em matriz de LED tripartido.

O motor elétrico terá verões com 156cv ou 240cv a depender da versão com bateria de 54kwh o que rende uma autonomia próxima dos 340km. O interior é típico de Alfa Romeo com revestimentos em camurça e superfície que imita fibra de carbono, tela de 10,2″ e multimídia de 10,2″ de alta resolução.

Embora a Alfa Romeo tenha feito a estreia virtual do Milano, a novidade ainda será apresentada na Europa oficalmente para que a Stellantis anuncie a estratégia de lançamento, países onde irá atuar (além da Itália claro) além dos preços de cada uma das versões.