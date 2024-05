“SUV do Kwid”, Nissan Magnite faz sucesso na Índia e ganha série especial Modelo lançado em 2020 ganha mais versões mas ainda fica bem longe do Brasil

A Nissan vende há um ano na Índia o SUV compacto Magnite que acaba de ganhar uma série especial. Conhecido por usar a mesma plataforma do Kwid, porém em dimensões mais amplas, o Magnite ganha a versão “Geza Edition” baseada no modelo topo de linha.

Nissan Magnite - Nissan Divulgação SUV compacto da Nissan usa mesma plataforma do Renault Kwid

O Nissan Magnite Geza Edition tem motor 1.0 turbo de 99cv e 15kgfm de torque com câmbio automático CVT e vem com multimídia de 9 polegadas, sistema com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, alto falantes JBL e câmera de ré com linha guia.

Em menos de um ano de vendas, o Nissan Magnite tem jeitão de Kicks mas usa mesmo a plataforma do Kwid compartilhada com a Renault que também vende por lá o Kiger.

Porém o Nissan fez mais sucesso e até agora mais de 50.000 unidades já foram vendidas.

A Nissan não dá sinais de que pretende trazer o Magnite para o Brasil e se o fizer terá que ser com produção nacional. Uma solução seria produzi-lo em São José dos Pinhais mas a Renault agora está com outros planos de produzir veículos de maior valor agregado deixando só o Kwid como opção de entrada. Por aqui a Nissan foca seus esforços na segunda geração do Kicks que deverá ser lançada ainda este ano bem como um produto inédito que deve ser um SUV médio na marca com produção na unidade do Rio de Janeiro.





