Tesla anuncia suspensão temporária de 10% da sua força de trabalho CEO da empresa Elon Musk confirmou que “mais de 10%” da força de trabalho sofreria com um lay off

Funcionários da fábrica de Austin, Texas, e Sparks, Nevada, recebem salários menores Funcionários da fábrica de Austin, Texas, e Sparks, Nevada, recebem salários menores (Tesla/Divulgação)

Os resultados do primeiro trimestre para a Tesla não foram muito animadores e refletem um arrefecimento das vendas de carros elétricos no mundo. Dias após a divulgação dos resultados, o CEO da empresa Elon Musk confirmou que “mais de 10%” da força de trabalho sofreria com um lay off, que é uma suspensão temporária dos contratos de trabalho.

“Estamos preparando a companhia para uma nova fase de crescimento e é importante olharmos para cada aspecto da companhia para redução de custos e aumentar a produtividade”, disse Elon Musk em um memorando interno.

“Como parte desse esforço, vamos revisar a organização interna e por isso tomamos a difícil decisão de reduzir a força de trabalho em 10% globalmente. Não há nada que eu mais odeie do que isso mas é necessário”, completou.

Fábrica da Tesla em Fremont, na Califórnia, nos Estados Unidos Fábrica da Tesla em Fremont, na Califórnia, nos Estados Unidos

Como a Tesla emprega cerca de 140 mil pessoas estima-se que o lay off alcance no mínimo 14.000 pessoas. Segundo os relatórios da Tesla há um estoque de 46.000 veículos sem compradores o que levará a um ajuste de produção. Mesmo com recentes promoções, as vendas não alcançaram um nível esperado e por isso a produção será reduzida.

Elon Musk diz que Tesla avalia fábrica Elon Musk diz que Tesla avalia fábrica

A Tesla já havia admitido que a “demanda teve uma leve redução”. A Tesla está em um momento de anúncio de carros com custo reduzido sendo que já havia admitido ter planos para fazer um carro de US$ 25 mil dólares. No entanto, recentemente a empresa teria cancelado o projeto conforme disseram fontes ao site Autoblog. No próximo dia 15 de abril a Tesla deverá anunciar mais detalhes dessa decisão.