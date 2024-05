Teste: Renault Oroch Iconic 2025: visual arrojado com custo/beneficio

Alto contraste

Até o início deste ano quem queria comprar uma Renault Oroch Com câmbio manual e preço mais baixo só poderia optar pela versão Pro. Destinada ao uso profissional era a única versão despojada disponível ao consumidor. Porém as rodas de aço e as maçanetas plásticas não conquistavam quem queria levar a pick-up compacta para a garagem. No início deste ano, a Renault lançou a Oroch Intense com motor 1.6 e câmbio manual de seis marchas. O R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana para ter um veredito.

Renault Oroch Iconic 1.6 MT6 2025

Traga o visual da Outsider, retire o motor 1.3 turbo TCe e câmbio automático que já custa mais de R$ 153 mil e tenha a receita da Oroch Iconic 1.6 MT6. O visual é interessante que se passa por uma Outsider nas ruas.

A Oroch Iconic tem a cor cinza, acabamento preto brilhante nos retrovisores, rack de teto, capota marítima e belas rodas diamantadas. Por dentro exibe o painel que estava só na Outsider e que estreou no Duster em 2020, elegante mas simples na montagem.

Na Renault Oroch Iconic 1.6 MT6 as dimensões não mudam: 4.700 mm de comprimento, 2.829 mm de entre-eixos, 1.821 mm de largura e 1.631 mm de altura com caçamba que tem 650kg de capacidade e volume de 683 litros.

O motor é o velho conhecido 1.6 SCe de 118/120cv e 16,2kgfm de torque associado ao câmbio manual de seis velocidades. Em termos de segurança traz só os obrigatórios controles de tração e estabilidade, freios ABS dianteiros e apenas dois airbags.

Teste com a novidade

Ao andar com a Renault Oroch Iconic 1.6 manual é possível perceber que o apelo visual traz para a versão mais acessível um novo fôlego. E não estamos falando do motor 1.6 de 120cv que é suficiente para empurrar a picape mas não tem nem de longe o brilho do 1.3 SCe turbo.

O motor 1.6 é aspirado então é natural entregar torque só em alta rotação e precisa ter paciência já que o 0-100km/h é feito em 11,8s. No entanto, lá estão as virtudes da Renault Oroch: suspensão concurso longo reforçados pelos pneus bem borrachudos, a direção elevada e o relativo espaço interno.

De série a Oroch Iconic tem sensor de chuva, start-stop, ar-condicionado digital automático, acendimento automático dos faróis que são halógenos, vidros elétricos traseiros e piloto automático (não adaptativo). O painel é digital em LCD com instrumentação analógica e a multimídia com tela de 8″ com câmera de ré.

Aliás, a Renault melhorou a experiência de uso da picape com esse equipamento, porém a conectividade é lenta, por vezes perde o espelhamento do celular e a resolução da câmera é razoável.

Oroch Iconic

O consumo de combustível no surpreendeu bastante. Rodando 20 por cento do percurso em estrada e 80 por cento na cidade e abastecida com etanol a média de consumo da Oroch Iconic 1.6 ficou em 9,4km/l.

Para quem deseja uma pick-up compacta, seja para o trabalho ou para passeio e não quer ou não pode comprar a versão Outsider com motor turbo e câmbio automático, tem na Oroch Iconic uma boa alternativa. Ela custa na faixa de R$ 129 mil mas encontramos boas ofertas na modalidade vendas diretas na faixa dos R$ 110 mil. Nesta categoria é uma boa relação custo benefício ainda que não tenha câmbio automático, algo que o motor 1.6SCe tem disponível na linha do Duster que usa a mesma plataforma.





