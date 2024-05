Toyota Hilux perde “aerofólio” nas versões SRX e GR-Sport na Argentina Peça tinha efeito de redução no coeficiente aerodinâmico e era chamada de “barra aerodinâmica”

Alto contraste

A+

A-

Toyota Hilux perde “aerofólio” nas versões SRX e GR-Sport na Argentina (Toyota/Divulgação)

A Toyota fez uma mudança na linha Hilux fabricada na Argentina. A picape nas versões SRX e também a esportiva GR-Sport perdeu o aerofólio traseiro que ficava entre a caçamba e a cabine.

NOVA TOYOTA HILUX SRX plus 2024: veja preços e versões da pick-up líder de vendas no Brasil. Veja o vídeo!

A peça tinha efeito de redução no coeficiente aerodinâmico e era chamada de “barra aerodinâmica” pela Toyota mas já não figura no configurador da Hilux no mercado argentino.

Toyota Hilux perde “aerofólio” nas versões SRX e GR-Sport na Argentina (Toyota/Divulgação)

Isso porque as duas versões GR-S e também a SRX tem bitolas mais largas o que aumenta o coeficiente aerodinâmico de 0,443 para 0,510. Agora a peça não aparece mais nas imagens editadas do site argentino. Mas no Brasil nada mudou até o momento.

Toyota Hilux perde “aerofólio” nas versões SRX e GR-Sport na Argentina (Toyota/Divulgação)

Por enquanto a Toyota não oficializou a mudança para cá. No entanto, isso deve ocorrer tão logo as primeiras unidades recém fabricadas cheguem por aqui nas concessionárias.