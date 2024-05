Toyota Land Cruiser ganha série especial Rally Dakar no Oriente Médio Versão especial é baseada na série Black do J300 e tem motor a gasolina V6 com mais de 400cv

A Toyota apresenta no mercado do Oriente Médio a série especial Rally Dakar do Land Cruiser J300 celebrando dez anos de vitórias na competição. Com visual específico (mas não muito) a série tem rodas aro 18 calçadas com pneu 285 e motor V6 a gasolina.

Land Cruiser J300 Rally Dakar - Toyota Divulgação Série especial do land cruiser é baseada na série Black e homenageia o Rally Dakar

A série especial é uma derivação da Black Edition mas com emblemas em preto e cinza alusivos ao Rally Dakar.

O motor é o V6 turbocharged de 409cv e 41kgfm de torque já usado na série J300 vendida na região do Oriente Médio. O motor é conectado ao câmbio automático de dez velocidades e tração integral 4WD tradicional.

Por dentro o visual é conservador e usa multimídia de 9 polegadas, ar condicionado de três zonas, detalhes em madeira no acabamento, carpetes reforçados e volante com revestimento em couro.

O Land Cruiser nada tem a ver com a base da Hilux SW4 embora seja posicionado como SUV grande e tenha uma proposta similar ao veícuo que temos por aqui. O preço do veículo no mercado do Oriente Médio está em cerca de US$ 112 mil, cerca de R$ 560 mil em valores puramente convertidos.





