Três problemas que podem atrapalhar sua viagem de feriado Nível de óleo, do fluído do radiador e desgaste do pneu indicam problemas que podem interromper uma viagem em família

O feriado está chegando e muita gente resolve simplesmente cair na estrada. Porém é preciso ter cuidado e olhar alguns itens importantes no carro antes de encher de bagagem e aproveitar os dias livres. Para não atrapalhar o último feriado prolongado de 2024 veja três problemas comuns que podem prejudicar sua viagem e colocar tudo a perder.

Estes três itens são de fácil verificação e podem ser inspecionados em casa. Porém, em caso de qualquer indício de problemas, vale a pena passar antes na oficina para uma verificação atenta.

Óleo no nível de cor “clara”

Com motor frio, veja a vareta de óleo e o nível do lubrificante. Antes de ligar o carro retire a vareta e verifique se o nível está entre o mínimo e o máximo. Há uma marcação na peça para que possa ser verificada. O aspecto do óleo deve estar claro e jamais escuro o que significa queima do lubrificante. Se estiver abaixo ou acima do nível ou muito escuro é sinal de algum problema grave no motor. E andar com motor sem óleo pode ser fatal e certamente irá interromper a viagem do feriado.

Pneus desgastados e direção “puxando”

Uma inspeção visual deve ser feita nos quatro pneus do carro. Com auxílio de uma lanterna de celular verifique se não há desgaste irregular, se a borracha não está com aspecto ressecado ou com vestígio de bolhas ou qualquer sinal de desgaste.

Ao dirigir o carro deixe o volante reto e veja se a direção tende a ir para um dos lados o que significa que algum reparo da suspensão deve ser feito. Amortecedores, molas, bieletas e buchas devem estar em bom estado mas isso é difícil de verificar para um motorista leigo. Deixando o volante reto veja se a direção “puxa” para um dos lados. Esse é indício de um problema que pode também interromper a viagem.

Nível do fluído do arrefecimento

Certamente o leitor já deve ter visto alguns carros parados à beira da estrada com fumaça saindo pelo capô, sinal de superaquecimento. Com o carro desligado, na garagem de casa, localize o reservatório do fluído do arrefecimento que tem líquido azul, rosa, vermelho ou verde. Verifique se esse fluído está no nível entre o mínimo e o máximo.

Se estiver baixo é sinal de que o motor está trabalhando com a temperatura mais alta. Portanto ao verificar consumo desse fluído não coloque água e leve ao mecânico para descobrir a causa e evitar que o motor trabalhe com temperatura alta demais. Isso pode levar a um travamento do motor o que também pode interromper a viagem de feriado. Com estes itens em mente o motorista pode se antecipar a um problema mecânico para curtir a viagem de feriado sem preocupação com a família.





