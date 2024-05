Veja como está a região de concessionárias de Porto Alegre tomadas pelas águas

Alto contraste

Registro de alagamentos na região de Porto Alegre Alagamentos em Porto Alegre (Reprodução/Redes sociais)

A tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul após a ocorrência de fortes chuvas em todo o estado tem diversas facetas. Uma delas é o setor de comércio de veículos, que foi seriamente prejudicado pelas enchentes.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a região da Avenida Sertório, próxima ao Aeroporto Salgado Filho, que também está fechado. No vídeo há lojas multimarcas e concessionárias das principais marcas completamente tomadas pelas águas.

Alguns prédios foram vandalizados, com vidros e outras instalações quebrados. Poucas concessionárias tiveram tempo de remover os veículos do showroom. A maioria teve os veículos zero quilômetro e também usados tomados pelas águas que agora começa a baixar.

O vídeo mostra concessionárias das marcas Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota, Porsche, Audi, BYD, Jeep e muitas lojas multimarcas, além de postos de gasolina e lojas de serviços automotivos ainda sob o impacto das cheias do rio Guaíba. “É uma região cheia de concessionárias, tanto marcas premium quanto revendas multimarcas”, confirma Felipe Hilzendeger, idealizador do canal de veículos Opinião Sincera no YouTube.

Registro de alagamentos na região de Porto Alegre Alagamentos em Porto Alegre

Hilzendeger ajudou amigos a remover veículos quando as águas do rio Guaíba começaram a subir. “Já na quinta-feira passada, quando notamos que as águas começaram a subir, estive em lojas de amigos e unimos os esforços para retirar os carros das áreas mais baixas. Quem conseguiu retirar os carros na quinta ajudou na sexta quem não tinha retirado os carros. Uns ajudaram os outros e foi bonito de ver”, disse ao R7-Autos Carros.

A imprensa local mostra ainda o esforço de ao menos sete concessionárias de Porto Alegre que estão oferecendo serviços gratuitos para auxiliar os voluntários envolvidos no resgate de vítimas das chuvas na região. São elas Unidos VW, Kia Sun Motors da Ipiranga, Sponchiado Chevrolet, DRSUL Renault, Iesa Nissan (Tarso Dutra), Iesa Renault (Azenha) e Iesa Harley Davidson.





