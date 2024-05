Haval 9 tem produção iniciada na China mas deve ficar longe do Brasil SUV grande tem motor turbo a gasolina ou diesel com tração 4x4 mas não deve chegar ao Brasil

Haval 9 tem produção iniciada na China mas deve ficar longe do Brasil

A GWM também acelera sua produção de modelos híbridos e especialmente os SUVs com e sem eletrificação e nesta semana iniciou a produção do Haval 9. Trata-se de um veículo grande com capacidade off road e curiosamente sem motor elétrico que não deve ser vendido no Brasil.

O Haval 9 é um veículo grande com 5,07m de comprimento, 1,96m de largura, 1,93m de altura e entre eixos de 2,85m. As rodas são aro 18 ou 19 conforme a versão.

Vale lembrar que ele não tem motor híbrido até porque a GWM também produz o Haval H6 a combustão porém direcionado ao mercado chinês ou outros países onde os limites de emissões ainda são tolerantes como a própria China.

O motor do Haval 9 não é um primor de desempenho mas sua proposta é ser um veículo off road com tração integral 4x4 com diferencial blocante. Há duas opções: um motor 2.0 turbo a gasolina de 227cv e câmbio automático de oito marchas e outro 2.4 turbodiesel de 186cv e câmbio de nove velocidades.

Conforme dissemos o Haval 9 deverá ser direcionado apenas ao mercado chinês e também países como Camboja, Bangladesh e outros onde a GWM atua. A estratégia da empresa no Brasil é de atuar com modelos híbridos e elétricos onde estão as versões híbridas do Haval H6.





