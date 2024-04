Alto contraste

Veja como são preparados os carros da Toyota na Stock Car (Toyota/Divulgação)

A tradicional Stock Car voltou em 2024 com várias mudanças importantes na categoria. Além da corrida no formato Sprint Race aos sábados e de pilotos estreantes os carros da competição passam por uma grande transformação antes de entrar na pista. Veja como são preparados os carros da Toyota para a Stock Car na temporada 2024.

TESTE COM AS DUAS VERSÕES DO NOVO COROLLA CROSS XRX + PREÇOS DE CADA VERSÃO linha 2025. Veja o vídeo!

Estes carros estão na equipe Toyota Gazol Racing que acompanhamos de perto na estreia da temporada no Autódromo de Interlagos no último final de semana.

Pouca gente sabe mas os carros de competição são modelos modificados a partir do monobloco original retrabalhado e conjugado com estrutura tubular em aço e componentes em material compósito mais leves no capô, pára-choques e retrovisores.

A estrutura é desmontada por completo para a adaptação que passa pela instalação das paredes corta fogo, uma escotilha de teto e também a suspensão própria para a competição. Neste ponto o sistema não é o mesmo do Toyota Corolla convencional. O carro usa triângulos sobrepostos com amortecedores reguláveis de competição, barras estabilizadoras com regulagem interna no carro.

Os freios também são redimensionados com seis pistões na frente e quatro na traseira. A direção é comum do tipo pinhão/cremalheira com acionamento hidráulico com bomba elétrica.

No motor, os carros da Gazoo Racing trocam o 2.0 Dynamic Force aspirado e recebem o V8 6,8 litros 16V retrabalhado para render 460cv e 60kgfm de torque, quase três vezes mais potente que sua versão original. Além dessa potência o torque pode subir a 70kgfm e 550cv no modo “push to pass” para ultrapassagem. O câmbio é do tipo sequencial semiautomático. O tanque usa fibra de carbono e tem 114 litros. Os pneus são aro 18 nas medidas 300/680-18 específico para competição em pista molhada ou seca.

E para quem gosta do estilo dos carros é importante saber que haverá uma nova regra para 2025. A linha Corolla dará lugar à carroceria SUV do Corolla Cross para a próxima temporada mas o carro só deve ser revelado no final do ano.