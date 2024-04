Vendas de carro crescem na primeira quinzena de março: 27% a mais que em 2023 Strada segue líder, mas surpresa fica por conta do Onix e do Kicks que subiram nas vendas

Alto contraste

A+

A-

Fiat Strada segue liderando e emplacou 4.664 unidades Fiat Strada segue liderando e emplacou 4.664 unidades (Fiat/Divulgação)

O mercado automotivo registrou um crescimento nas vendas na primeira quinzena do mês de março, com um total de 81.321 veículos emplacados em todo o país. Esse crescimento representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, que refletiu uma desaceleração momentânea devido ao carnaval de 2023.

A Fiat se destacou nesse crescimento, liderando o mercado com 20,8% das vendas, seguida pela Volkswagen e Chevrolet.

Nova Strada 2024 Ranch e Ultra: qual a diferença entre as versões? Motor? Ficha técnica? Veja o vídeo!

A Fiat Strada continua liderando, tendo emplacado 4.664 unidades, enquanto o Chevrolet Onix voltou a subir no ranking, registrando 3.604 unidades. O Volkswagen Polo perdeu um pouco de fôlego, com 3.257 unidades na quinzena, e o Hyundai HB20 veio logo atrás, com 3.221 unidades.

Chevrolet Onix voltou a subir no ranking com 3.604 unidades Chevrolet Onix voltou a subir no ranking com 3.604 unidades (Divulgação)

Olhando para o segmento dos SUVs, a surpresa ficou por conta do Nissan Kicks, que vendeu 2.398 unidades, enquanto o Tracker emplacou 2.390, bem próximo do líder. O Creta ficou logo atrás, com 2.390 unidades.

Veja o ranking dos 20 carros mais vendidos nos primeiros 15 dias de março de 2024.

Marca e modelo VENDAS ZERO KM

Fiat Strada 4.664

Chevrolet Onix 3.604

VW Polo 3.257

Hyundai HB20 3.221

Fiat Argo 3.045

VW Saveiro 2.634

Nissan Kicks 2.398

Chevrolet Tracker 2.390

Hyundai Creta 2.259

Fiat Toro 2.115

VW T-Cross 2.026

Fiat Mobi 1.968

Fiat Fastback 1.911

Renault Kwid 1.904

Honda HR-V 1.841

Toyota Hilux 1.827

Chevrolet Onix Plus 1.818

Jeep Renegade 1.770

VW Nivus 1.632

Jeep Compass 1.574