Volkswagen confirma: T-Cross vai mudar em maio no Brasil

VW T-Cross 2024 é apresentado na Europa e virá ao Brasil VW T-Cross 2024 é apresentado na Europa e virá ao Brasil (Volkswagen/Divulgação)

A Volkswagen já confirmou que a nova linha do T-Cross vai mudar no mercado brasileiro. A marca já agendou para maio um evento onde irá mostrar as novidades visuais e de conteúdo do seu SUV compacto.

NOVO T-CROSS 2024: vem para o Brasil do jeito que foi lançado na Europa? Veja o vídeo!

Seguindo o estilo já produzido na Europa, o Taos terá uma nova identidade visual com novos farois IQ.Light, LED iluminado sobre a grade, aliás os farois em LED deverão ser de série e haverá novas rodas. A traseira de ganhar uma nova identidade e são esperados novos acabamentos internos de melhor qualidade.

T-Cross 2024 adota um novo padrão visual no interior T-Cross 2024 adota um novo padrão visual no interior (Volkswagen/Divulgação)

Na linha de motores o Volkswagen T-Cross 2025 deverá manter o 10 TSI de 128cv e 20kgfm de torque e também o 1.4 TSI de 150cv na versão Highline, mesma motorização aplicada para o Taos.