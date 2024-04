Volkswagen Taos fica mais barato pela segunda vez: veja os preços

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen Taos em promoção nas unidades 2023/23 na versão Comfortline Volkswagen Taos em promoção nas unidades 2023/23 na versão Comfortline (Marcos Camargo Jr)

A Volkswagen anunciou a segunda redução de preços este ano para a linha do Taos, que anteriormente era comercializado na versão Comfortline por cerca de R$ 186 mil. O preço do modelo, que já havia caído para R$ 181.380, agora foi novamente reduzido para R$ 172.280, representando um desconto adicional de R$ 9,1 mil.

Modelo tem transmissão automática de seis velocidades e motor 1.4 TSI de 150cv Modelo tem transmissão automática de seis velocidades e motor 1.4 TSI de 150cv (Marcos Camargo Jr. 05.11.2021)

Segundo a Volkswagen, essa ação é válida até o final do mês e abrange as unidades ainda com o ano modelo 2023/23. A versão Highline não teve o preço reduzido.

SUV tem multimídia de 10 polegadas VolksPlay e painel digital SUV tem multimídia de 10 polegadas VolksPlay e painel digital (Marcos Camargo Jr. 05.11.2021)

A linha do Volkswagen Taos vem bem equipada com motor 1.4 TSI flex, oferecendo 150cv e 25kgfm de torque, associado à transmissão automática de seis velocidades. Em termos de desempenho, o Taos acelera de 0 a 100km/h em 9,3 segundos, com velocidade máxima limitada em 194km/h. Quanto ao consumo, o Taos registra médias de 10,2 km/l na cidade e 12,2 km/l na estrada com gasolina, e 6,8 km/l e 8,5 km/l, respectivamente, com etanol.

Confira o vídeo de avaliação do Taos Comfortline na época do lançamento, em 2021:

Entre os itens de série, destacam-se seis airbags, sistema Isofix, ar condicionado automático Climatronic de duas zonas, câmera de ré e sensor de estacionamento, sistema de frenagem automático após colisão e rodas aro 18. O sistema multimídia é a conhecida Volksplay, com tela de 10,1 polegadas e conexão Apple Carplay sem fio e Android Auto via cabo.

Modelo tem 4,46 m de comprimento, entre eixos de 2,68 m, com 1,84 m de largura e 1,62 m de altura Modelo tem 4,46 m de comprimento, entre eixos de 2,68 m, com 1,84 m de largura e 1,62 m de altura (Marcos Camargo Jr. 05.11.2021)

A Volkswagen anuncia que, além do preço à vista de R$ 172,2 mil, o Taos 2023/23 pode ser adquirido com entrada de 60%, equivalente a R$ 103,2 mil, e 18 parcelas de R$ 4.359,4 mil.

O Volkswagen Taos é rival do Jeep Compass e do Toyota Corolla Cross, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente, na categoria. Também é rival do Chevrolet Equinox, Ford Territory, Caoa Chery Tiggo 7 e Honda HR-V.