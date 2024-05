Avançam preparativos para voos comerciais na base aérea de Canoas

Alto contraste

Aeroporto Internacional Salgado Filho ainda afetado pela chuva que atingiu Porto Alegre (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO — 8.5.2024)

A FAB (Força Aérea Brasileira) e a empresa FRAPORT, que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, fizeram neste sábado (11) mais uma reunião para que voos comerciais com passageiros comecem a decolar da base aérea de Canoas, na região metropolitana.

Por parte dos militares não há impedimento para a operação, explicou ao Blog o comandante da base aérea, o tenente-coronel Thiago Romanelli. “Não há qualquer empecilho pela base Aérea de Canoas. Tudo foi acertado. Agora é só questão do tempo que a FRAPORT precisa para adequar os espaços e áreas disponibilizados e trazer todos os equipamentos para a base”, afirmou.

Ao Blog, o gerente de comunicação e marketing da empresa, Rafael Guerra, disse que ainda não há previsão para início dos voos. “É uma operação complexa que está sendo coordenada pela Fraport. Assim que possível conseguiremos detalhar, principalmente em relação a prazos.” Ele afirmou também que os voos vão começar “assim que possível”.

A base de Canoas não tem espaços para o embarque e o desembarque de passageiros, e a empresa vai precisar preparar estruturas móveis. O controle de tráfego também precisa ser organizado.

A FRAPORT administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, que está fora de operação porque foi tomado pelas águas do rio Guaíba. A Base Aérea tem sido o principal ponto de recebimento de donativos para a população do Rio Grande do Sul.

