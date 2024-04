CPI que investiga manipulação de resultados de jogos quer ouvir cinco jogadores do São Paulo Sobre dois deles, os senadores têm suspeitas mais fortes de manipulação do resultado em jogo contra o Palmeiras

John Textor prestou depoimento à CPI (Roque de Sá/Roque de Sá/Agência Senado)

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro, vai convidar cinco jogadores do São Paulo FC para prestar depoimento. Sobre dois deles, os senadores têm suspeitas de terem participado de uma suposta manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro (Brasileirão) de 2023. No jogo contra o Palmeiras, o São Paulo foi goleado por 5 a 0.

Os nomes dos jogadores ainda não foram divulgados. Os senadores acreditam que as imagens obtidas colocam em suspeita mais forte dois jogadores, um deles é zagueiro do time. Além dos jogadores, os presidentes do São Paulo FC, Julio Casares e do Palmeiras, Leila Pereira, já se colocaram à disposição e serão ouvidos pela CPI.

Nesta quarta-feira (24), o presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), se mostrou irritado com o vazamento de um áudio do juiz, Glauber do Amaral Cunha, da quarta divisão do Rio de Janeiro.

No áudio que foi entregue pelo dono da SAF do Botafogo, Jonh Textor, à CPI, o árbitro fala que marcou um pênalti inexistente e que não recebeu a propina combinada. Kajuru reclamou: “Foi uma irresponsabilidade do senhor Jonh Textor deixar vazar [o áudio]”.

Glauber do Amaral Cunha terá que prestar depoimento à CPI na próxima semana. Kajuru afirmou que, “ele [juiz] vai ter que dizer quem foi o dirigente que ofereceu propina a ele, qual foi o clube, se ele recebeu ou não. Porque se ele não disser, terá voz de prisão”, afirmou.

A CPI que investiga a manipulação de resultados também pretende ouvir o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.