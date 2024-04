Blog do Nolasco |Thiago Nolasco, do R7, em Moscou e Thiago Nolasco

Primeiros resultados das eleições presidenciais russas confirmam vitória de Putin Com cerca de 52% dos votos apurados, o atual mandatário do país tem 87,32% dos votos contra 11,26% dos outros três candidatos somados

Os primeiros resultados das eleições na Rússia, divulgados às 23h no horário de Moscou (17h no horário de Brasília), confirmam a vitória com folga do atual presidente do país, Vladimir Putin. Conforme a apuração de cerca de 52% das urnas, Putin está com 87,32% dos votos e os outros três candidatos somam quase 11,26%.

Putin deve permanecer à frente da Rússia Putin deve permanecer à frente da Rússia (Oficial Kremlin - 14/03/2023)

A vitória de Vladimir Putin já é esperada, afinal ele não enfrenta nenhum candidato relevante, e a oposição não está representada. Uma festa já está organizada na Praça Vermelha, em Moscou.

Este domingo (17) foi o último dos três dias de votação no país e ficou marcado por um protesto da oposição que, ao meio-dia (18h de Brasília), dirigiu-se às sessões de votação ao mesmo tempo, provocando filas. O resultado foi a prisão de pelo menos 70 pessoas.

No exterior também houve filas. O protesto foi feito em memória de Alexei Navalny, líder da oposição que apareceu morto no mês passado em uma prisão. A família dele acusa o governo Putin de assassinato.

Guerra no leste europeu

O domingo também ficou marcado por mais ataques ucranianos à Rússia. Pelo menos 36 drones foram lançados por Kiev contra Moscou, onde quatro deles foram abatidos. Mais uma refinaria foi atingida.