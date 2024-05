Faltando uma semana, mais de 11 milhões ainda não entregaram o IR 2024

Alto contraste

Imposto de Renda 2024: restituição começa no dia 31 de maio (LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.03.2024)

A uma semana do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024, 11,7 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento. Quem ainda não acertou as contas com o Fisco tem até o dia a 31 de maio.

A perda do prazo acarreta uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode alcançar 20% do imposto devido.

São obrigados a fazer a declaração todos os residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano passado.

Até as 17h30 desta sexta-feira (24), a Receita Federal havia recebido 31.217.921 declarações, 73,7% do total previsto de 43 milhões de documentos.

O pagamento do primeiro lote de restituição também será liberado no dia 31 de maio. A Receita Federal liberou a consulta. Serão beneficiados 5,5 milhões de contribuintes, num total de R$ 9,5 bilhões, o maior valor já pago em uma restituição da história.

CONFIRA SE VOCÊ ESTÁ NO PRIMEIRO LOTE DE RESTITUIÇÃO

