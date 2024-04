Locais de prova do Concurso Público Nacional podem ser consultados a partir desta quinta

Alto contraste

Concurso Nacional Unificado será no dia 5 de maio (Marcos Santos/USP Imagens - 01.09.2017)

Os candidatos que se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, podem consultar os locais de prova a partir das 10h desta quinta-feira (25). Com 2,1 milhões de inscritos, a prova será realizada no próximo dia 5 de maio, em 228 cidades brasileiras, em dois turnos, nos períodos da manhã e da tarde.

O Cartão de Confirmação estará disponível na Área do Candidato, na mesma página da internet em que foi feita a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

Além do local, o cartão traz outras informações, como o número de inscrição ou registros de atendimento especializado caso seja necessário.

“Os locais de prova e os horários estarão disponíveis no cartão de confirmação no sistema da Fundação Cesgranrio a partir desta quinta-feira, que é o mesmo onde os candidatos fizeram a inscrição. O acesso é feito da mesma maneira, primeiro pelo gov.br, para poder baixar o cartão de confirmação. Além disso, os horários foram publicados detalhadamente em edital, amplamente divulgado, no site e nas redes sociais do Ministério da Gestão”, afirma o coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal.

Segundo Retamal, os candidatos devem checar todas as informações do cartão.

“Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto. Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa, às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso, então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, explica o coordenador-geral.

“É possível o candidato solicitar a correção do cartão de confirmação, de acordo com o que ele fez no ato da inscrição, mas não é possível pedir para mudar de cidade agora. O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, esclarece Retamal.

Para solicitar correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

Concurso Nacional

Segundo o Ministério da Gestão, que idealizou o certame, a proposta de um concurso unificado é de promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. A prova será no dia 5 de maio, em 228 cidades, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 21 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

Confira os horários da prova no dia 5 de maio

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

