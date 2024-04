O que acontece com o consignado após a morte de segurado do INSS? Segundo decisão recente da Justiça Federal, o empréstimo não se extingue com o falecimento do devedor

