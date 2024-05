Receita registra 50% de declarações do IR 2024 entregues; prazo vai até dia 31 Até as 15h46 desta segunda-feira (6), a Receita havia recebido 21.660.335 documentos, metade do total esperado, de 43 milhões

Entrega da declaração já supera metade; prazo vai até dia 31 de maio (LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.03.2024)

O número de declarações do IR 2024 (Imposto de Renda da Pessoa Física) entregues superou 21,6 milhões nesta segunda-feira (6), metade do esperado pela Receita Federal neste ano. A expectativa é que esse número atinja 43 milhões até o último dia do prazo, em 31 de maio.

Até as 15h46 desta segunda-feira, a Receita havia recebido 21.660.335 documentos. Desse total, 72,6% têm imposto a restituir, 15,5% a pagar e 11,9% sem imposto. As declarações pré-preenchidas chegam a 40,7%, e simplificadas, 57,1%.

Contribuintes que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 precisam acertar as contas com o Fisco. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido.

A restituição também começa a ser paga no dia 31 de maio. Os lotes seguintes virão em 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

Pagamento de imposto

Nesta sexta-feira, 10 de maio, vence o prazo de envio da declaração para quem tem imposto a recolher e pretende optar pelo pagamento por meio de débito automático na primeira cota, ou na cota única.





