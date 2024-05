Lula assina decreto de reajuste da tabela do Imposto de Renda em evento em São Paulo Medida garante isenção para quem ganha até dois salários mínimos; Lula disse que até fim do mandato isenção será para até R$ 5.000

Alto contraste

A+

A-

Lula discursa em evento do Dia do Trabalho (WAGNER VILAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.05.2024)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quarta-feira (1º) o decreto de reajuste da tabela do Imposto de Renda. O ato aconteceu durante evento de centrais sindicais para celebrar o Dia do Trabalho em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O projeto altera os valores da tabela progressiva mensal do IR e, com a medida, a faixa de isenção foi estendida para quem ganha até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824.

“A economia brasileira já começou a crescer. E até o fim do nosso mandato, quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. O importante agora é que a inflação está caindo, a indústria voltou a crescer no Brasil. Vamos fazer com que o muito rico pague mais, porque só o pobre paga”, disse o presidente durante discurso.

Lula acrescentou que na proposta do Imposto de Renda todo alimento da cesta básica será desonerado. “Não terá imposto de renda sobre a comida do povo trabalhador desse país.” O presidente também aproveitou a ocasião para assinar um segundo decreto sobre o trabalho doméstico.

O último reajuste da tabela do IR ocorreu em 2015 (Lei 13.149/15). O assunto já era discutido pela equipe de transição de Lula antes de ele assumir a gestão.

O evento contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin; além do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; e do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Também estavam presentes a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.