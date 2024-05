Ainda hoje tem filha de militar que recebe a aposentadoria deixada pelos pais Cai do nosso bolso uma forma de sustentar pessoas de maneira imerecida

O Brasil ainda hoje tem filha de militar recebendo a aposentadoria dos pais. Essa lei durou da República Velha até recentemente, e foi um drama muito grande acabar com ela. Para manter o benefício, algumas filhas de militares não se casaram no cartório. Ou seja, cai do nosso bolso uma forma de sustentar pessoas de maneira imerecida.





