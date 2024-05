Saiba como vai ser o Parque do Bixiga, na região central de São Paulo Urbanista Nabil Bonduki dá mais detalhes sobre o projeto

A prefeitura de São Paulo fechou recentemente um acordo sobre a área para a criação do Parque do Bixiga, na região do Teatro Oficina. O urbanista Nabil Bonduki explica como o projeto pode melhorar o centro da cidade.

